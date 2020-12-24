Yapı Kredi World'den dijital kart

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'den kredi kartı başvurusu yapanlar, artık fiziksel kartlarının kendilerine ulaşmasını beklemeden, hemen dijital kartları ile alışveriş yapmaya başlayabilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi müşterileri, kart başvurularının onaylanmasının hemen ardından oluşturacakları dijital kartlarına World Mobil, Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden anında ulaşabilecek, dijital kartlarına tanımlayacakları limiti internet alışverişlerinde ve POS'ta QR kod ile hemen kullanabilecek.

Android işletim sistemli telefonu olan müşteriler ise kartları ile mobil ödeme yapabilecek. Ayrıca, 20 Aralık'a kadar dijital kart ile yapılacak internet alışverişlerinde 50 TL Worldpuan ve daha birçok fırsat World Mobil'de müşterileri bekliyor olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak kurum kimliğimizin önemli bir parçası olan yenilikçi ruhumuzla geleceğin bankacılığını bugünden inşa etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital bankası Yapı Kredi olarak, sunduğumuz her yeniliğin insan hayatına dokunan ve değer katan bir boyutta olmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz bu son yenilikle, kredi kartı başvurusunun hemen ardından müşterilerimizin Yapı Kredi Worldcard'ın ayrıcalıklarla dolu dünyasına hızlı bir giriş yapabilmesini kolay bir hale getirdik. Dijitalleşme çağının getirdiği yeni teknolojilerin sağladığı kolaylıkları ödeme noktasında kullanarak müşteri memnuniyetimizi en üst seviyelere çıkarıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sunduğumuz teknolojilerle bankacılık sektörünü ileri taşırken, dijitalin tüm olanaklarını kullanarak kart dünyasının sınırlarını genişletmeye ve müşterilerimize benzersiz bir bankacılık deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz."