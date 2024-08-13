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Ekonomi Yapı Kredi olmayınca o bankaya göz diktiler! BAE'liler ünlü bankayı satın alıyor
Ekonomi

Yapı Kredi olmayınca o bankaya göz diktiler! BAE'liler ünlü bankayı satın alıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-13 12:54:00 - 2024-08-13 12:58:17
Yapı Kredi olmayınca o bankaya göz diktiler! BAE'liler ünlü bankayı satın alıyor

Bloomberg'in haberine göre, geçtiğimiz aylarda Yapı Kredi'yi satın alma girişimi başarısız sonuçlan Abu Dabi Varlık Fonu, Türkiye'de 50'den fazla şubesi bulunan Odeabank’ı satın alıyor.

Bloomberg'in haberine göre Abu Dabi Varlık Fonu'nun (ADQ), Odeabank’ı satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Bloomberg'de yer alan haberde konuya yakın kaynaklara göre Abu Dabi Varlık Fonu (ADQ) Odeabank’ı satın almak için görüşmeler yürütüyor.

249 milyar dolarlık varlıklarıyla bilinen ADQ, Lübnanlı Bank Audi'nin Türkiye'deki kolu olan Odeabank'ı satın almak için görüşme halinde. Ancak, bu satın almanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz kesinleşmedi.

ODEABANK'IN SAHİBİ KİM?

Bank Audi tarafından 2012 yılında kurulan Odeabank, 54 üyeli Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü bakımından 21. büyük bankası konumunda. Bank Audi’nin Odeabank’ta yüzde 76,4 hissesi bulunurken; EBRD yüzde 8, IFC yüzde 6,4 ve IFC FIG Investment Company yüzde 3,4 hisseye sahip.
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ADQ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Türkiye ekonomisine yatırımları artırmak için bölgeyi gezmesinin ardından Türk varlıklarını değerlendiren Körfez yatırımcıları arasında yer alıyor. Bu ziyaret sırasında BAE, Türkiye’ye 50 milyar dolardan fazla destek sözü vermişti.

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