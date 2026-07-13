  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MASAK’tan Ahbap dosyası ile ilgili dikkat çeken rapor: Dernek adı altında milyarları götürmüşler Bir giren işin içinden bir daha çıkamıyor: 29 tabelalı kaos kavşak! Amerikalılar Türkiye'nin o ilini işaret etti: Yerin altında yüz binlerce varil petrol var Antalya’da renkli ihracat mesaisi! Bu tarlada buğday değil, 5 bin dolarlık halılar serili Milli dron NATO Zirvesi'nde başarıyla görev yaptı! 5 yılda 40 milyar dolar yatırım öngörülüyor Artan seyahatler dengenizi bozabilir… Bağırsaklarınız jetlag olmasın! Yağışlar felakete dönüştü Muson yağmuru 51 can kaybına yol açtı Tek kaşığı açlığı durduruyor... İşte yağı tek başına eriten şifa: Enerji veriyor ve yağ yakıyor! Daha faydalı AB'da sosyal medya alarmı: 13 yaş altı çocuklara erişim sınırlansın!
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Tek kaşığı açlığı durduruyor... İşte yağı tek başına eriten şifa: Enerji veriyor ve yağ yakıyor! Daha faydalı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tek kaşığı açlığı durduruyor... İşte yağı tek başına eriten şifa: Enerji veriyor ve yağ yakıyor! Daha faydalı

Chia tohumu sevilen ve tokluk hissi yapan bir besin. Tek başına yağları eriten Chia tohumu diyet listelerinin en başında yer alıyor. Suda şişen ve beyne enerji yollayan chia tohumu faydaları neler? İşte araştırmalara konu olan o şifa tohumu...

#1
Foto - Tek kaşığı açlığı durduruyor... İşte yağı tek başına eriten şifa: Enerji veriyor ve yağ yakıyor! Daha faydalı

28 Ocak 2026'da Nutrition dergisinde yayımlanan Victoria Federal Üniversitesi araştırması, chia tohumunun içerdiği ALA yağ asitlerinin beyindeki POMC ve CART tokluk genlerini doğrudan aktive ettiğini kanıtladı.

#2
Foto - Tek kaşığı açlığı durduruyor... İşte yağı tek başına eriten şifa: Enerji veriyor ve yağ yakıyor! Daha faydalı

Brezilya'daki Victoria Federal Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve sonuçları 28 Ocak 2026 tarihinde Nutrition dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma; chia tohumu tüketiminin, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) beyinde yarattığı tahribatı önleyebileceğini ortaya koydu.

#3
Foto - Tek kaşığı açlığı durduruyor... İşte yağı tek başına eriten şifa: Enerji veriyor ve yağ yakıyor! Daha faydalı

Bilim insanları, chia tohumunun vücut ve zihin üzerindeki etkilerini anlamak için kapsamlı bir deney protokolü uyguladı. İşte araştırmadan elde edilen kritik veriler...

#4
Foto - Tek kaşığı açlığı durduruyor... İşte yağı tek başına eriten şifa: Enerji veriyor ve yağ yakıyor! Daha faydalı

Genetik Aktivasyon: Chia yağı tüketen deneklerde, vücuda "enerji alımı yeterli" mesajı gönderen POMC ve CART proteinlerini üreten genlerde belirgin bir artış saptandı. Leptin Direnciyle Mücadele: Yüksek yağlı diyetler normalde beynin doyma sinyali olan leptine karşı körleşmesine neden olurken, chia takviyesi bu reseptörlerin yeniden çalışmasını sağladı. Anti-İnflamatuar Etki: Özellikle chia unu, beyindeki iştah reseptörlerine doğrudan bağlanarak, sağlıksız beslenmenin tetiklediği hücresel iltihaplanmaya karşı bir kalkan oluşturdu. Kilo Kaybı Notu: Araştırmada iştahın azaldığı ve beyin sağlığının düzeldiği görülse de, deneklerin kilo vermediği kaydedildi. Uzmanlar bunu, deneyde kullanılan temel diyetin aşırı yüksek kalorili olmasına bağladı.

#5
Foto - Tek kaşığı açlığı durduruyor... İşte yağı tek başına eriten şifa: Enerji veriyor ve yağ yakıyor! Daha faydalı

Chia tohumları, modern diyetlerin eksik kaldığı birçok noktayı tek başına tamamlayabilen bir süper besin olarak tanımlanıyor... Omega-3 (ALA) Kaynağı: Kalp hastalıkları ve metabolik sendrom riskini azaltan yüksek miktarda alfa-linolenik asit içerir. Tam Protein: Vücudun üretemediği 9 temel amino asidin tamamına sahiptir. Yüksek Lif Yapısı: Bağırsak-beyin eksenini destekleyerek sindirim sistemini düzenler. Glutensiz ve Doğal: İşlenmiş gıdaların aksine, katkı maddesi içermeyen saf bir enerji kaynağıdır. Araştırmacılar, chia tohumunun tokluk hissini artırma mekanizmasını Ozempic, Wegovy ve Mounjaro gibi popüler zayıflama ilaçlarına (GLP-1 agonistleri) benzetti. Ancak chia, bu etkiyi kimyasal bir müdahale yerine doğal genetik düzenleme ve besin lifleri aracılığıyla gerçekleştiriyor. Hızlı Chia Detoks Suyu: Bir bardak suya 1 yemek kaşığı chia tohumu ve birkaç damla limon ekleyip 15 dakika bekletin. Tohumlar jelleştiğinde tüketin. Bu karışım, öğün öncesi iştah reseptörlerini baskılar. Geceden Hazır Chia Pudingi: 1 su bardağı badem veya inek sütüne 3 yemek kaşığı chia ekleyip karıştırın. Buzdolabında bir gece bekletin. Sabah üzerine yaban mersini ekleyerek antioksidan kapasitesini artırın. Fonksiyonel Salata Sosu: Zeytinyağı, limon ve 1 tatlı kaşığı chia tohumunu karıştırıp salatanıza dökün. Araştırmada belirtilen "chia yağı" etkisini doğal yoldan sağlar ve tokluk süresini uzatır. Protein Destekli Chia Omleti: Yumurtayı çırparken içine 1 çay kaşığı chia unu veya tohumu ekleyin. Bu yöntem, kan şekerini dengeleyerek leptin direncinin kırılmasına yardımcı olur. Chia tohumu gibi süper besinler, özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlar, düşük tansiyon sorunu olanlar veya hamilelik dönemindeki bireyler üzerinde farklı etkiler yaratabilir. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız veya düzenli kullandığınız ilaç varsa, bu tarifleri uygulamadan önce mutlaka uzman bir hekime danışınız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kızılay Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e bağış teşekkürü
Gündem

Kızılay Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e bağış teşekkürü

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Türk Kızılay’a yaptığı bağış dolayısıyla teşekkür mesajı yayımla..
Polonya’da 79 kişi boğularak can verdi
Dünya

Polonya’da 79 kişi boğularak can verdi

Polonya’da Haziran ayından bu yana 79 kişi boğularak can verdi.
Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem milli takım yolunda
Spor

Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem milli takım yolunda

Oğuz Alper Öktem, Türkiye’yi Eylül ayında Portekiz’de düzenlenecek uluslararası FEI Milletler Kupası (CEIO2) 120 km Atlı Dayanıklılık yarışm..
Kumar oynamak için 14 ayrı erkekle evlendi
Gündem

Kumar oynamak için 14 ayrı erkekle evlendi

Gevşek evlilik yasalarının uygulandığı ABD’nin ‘kumarın başkenti’ unvanlı Las Vegas eyaletinde bir kadının kumar bağımlılığı nedeniyle en az..
Hava operasyonu düzenlediler! Onlarca terörist öldürüldü
Dünya

Hava operasyonu düzenlediler! Onlarca terörist öldürüldü

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram’a yönelik hava operasyonu düzenlendi. Operasyonda onlarca teröristin e..
Ne dediğini o da bilmiyor! Erdoğan düşmanlığı Akif Beki’ye su kaynattırmış
Gündem

Ne dediğini o da bilmiyor! Erdoğan düşmanlığı Akif Beki’ye su kaynattırmış

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Karar yazarı Akif Beki’yi sert sözlerle eleştirdi. Beki'nin Batı dünyası..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23