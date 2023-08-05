  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İş bilmiyorlar denildiğinde kızıyorlar! CHP'nin yönettiği Bilecik'te patlamaya hazır bomba

Demokratik Alevi Dernekleri şeriat vurgulu açıklamasıyla halkı provoke etti!

Diyanet'in Cuma namazı çağrısı Cumhuriyet'i rahatsız etti! 'Adım adım şeriat'

Adana'da çocukların akılalmaz oyunu! Reklam panosuna sıkıştı

Danimarka parlamentosunda skandal karar!

Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amiraline tebrik!

Fatih Altaylı'nın TOGG açıklamaları hayrete düşürdü! Kıvraklığına dansözler bile yetişemez

CHP'de taht kavgası alevlendi! Sarıgül koltuğa göz diken Özgür Özel'i yerden yere vurdu: Delikanlı ol!

Diyanet'ten Cuma namazı çağrısı! Hutbede Müslümanlara böyle seslendiler..

Hala 'Menzil'de kimsesiz depremzede çocuk' diyorlar! Cevabı Derya Yanık verdi
Teknoloji Yapay zekâyla işleyen ilk radyo istasyonu kuruldu
Teknoloji

Yapay zekâyla işleyen ilk radyo istasyonu kuruldu

Yeniakit Publisher
2023-08-05 10:06:00 -
Yapay zekâyla işleyen ilk radyo istasyonu kuruldu

Almanya'da radyo dünyasında bir ilke imza atılacak. Salı günü ülkede ilk kez sadece yapay zekâ ile çalışan bir radyo istasyonu yayın hayatına başlayacak. Sunucusu da sanal olacak.

Almanya'nın sadece yapay zekâ ile çalışan ilk radyo istasyonu yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Almanya'da bir ilke imza atacak olan Audiotainment Südwest adlı medya kuruluşunun verdiği bilgiye göre internet üzerinden yayın yapacak kanalın adı "bigGPT" olarak belirlendi. Güncel olarak algoritmaların belirleyeceği programın "bigLayla" adlı sanal bir sunucusu olacak. Sunucunun dinleyicilerle yapay zekâ konusunda sohbet etmesi de öngörülüyor.

Audiotainment Südwest Yönetim Kurulu Başkanı Kai Fischer, proje ile medya sektöründe yapay zekâ uygulamaları için yeni tecrübeler toplamayı amaçladıklarını kaydetti. Program Genel Müdürü Valerie Weber de "bigGPT"nin radyoyu taklit etmeyi amaçlamadığını ancak "yeni bir sentetik işitsel iletişim alanı" oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

ABD'DEKİ KANAL ÖRNEK ALINACAK

Proje için ABD'li Futuri Media şirketiyle bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Gerekli yazılıma sahip olan Futuri Media şirketi halihazırda ABD'de "RadioGPT" adı altında yapay zekâ ile çalışan bir radyo istasyonu işletiyor.

Almanya'daki radyo istasyonunun da ABD'deki benzeri gibi müzik ve hava durumunun yanı sıra yöresel bilgiler de aktaracağı kaydediliyor. Bunu yapmak için yapay zekâ, belirli bir bölgedeki sosyal medya kanallarının içeriğini değerlendirecek. Program Genel Müdürü Weber, böylece dinleyicilerin de sürece dahil olacaklarını vurguladı.

Yapay zeka ChatGPT gittikçe aptallaşıyor!
Yapay zeka ChatGPT gittikçe aptallaşıyor!

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapay zeka ChatGPT gittikçe aptallaşıyor!

Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel 10 ili!
Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel 10 ili!

Teknoloji

Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel 10 ili!

Yapay zekâdan kanser teşhisi!
Yapay zekâdan kanser teşhisi!

Sağlık

Yapay zekâdan kanser teşhisi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23