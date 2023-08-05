Yapay zekâyla işleyen ilk radyo istasyonu kuruldu

Almanya'nın sadece yapay zekâ ile çalışan ilk radyo istasyonu yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Almanya'da bir ilke imza atacak olan Audiotainment Südwest adlı medya kuruluşunun verdiği bilgiye göre internet üzerinden yayın yapacak kanalın adı "bigGPT" olarak belirlendi. Güncel olarak algoritmaların belirleyeceği programın "bigLayla" adlı sanal bir sunucusu olacak. Sunucunun dinleyicilerle yapay zekâ konusunda sohbet etmesi de öngörülüyor.

Audiotainment Südwest Yönetim Kurulu Başkanı Kai Fischer, proje ile medya sektöründe yapay zekâ uygulamaları için yeni tecrübeler toplamayı amaçladıklarını kaydetti. Program Genel Müdürü Valerie Weber de "bigGPT"nin radyoyu taklit etmeyi amaçlamadığını ancak "yeni bir sentetik işitsel iletişim alanı" oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

ABD'DEKİ KANAL ÖRNEK ALINACAK

Proje için ABD'li Futuri Media şirketiyle bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Gerekli yazılıma sahip olan Futuri Media şirketi halihazırda ABD'de "RadioGPT" adı altında yapay zekâ ile çalışan bir radyo istasyonu işletiyor.

Almanya'daki radyo istasyonunun da ABD'deki benzeri gibi müzik ve hava durumunun yanı sıra yöresel bilgiler de aktaracağı kaydediliyor. Bunu yapmak için yapay zekâ, belirli bir bölgedeki sosyal medya kanallarının içeriğini değerlendirecek. Program Genel Müdürü Weber, böylece dinleyicilerin de sürece dahil olacaklarını vurguladı.