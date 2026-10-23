Yapay zekanın tıptaki yükselişi doktorları solladı! Microsoft'un sistemi teşhiste hekimlere fark attı
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Teknoloji devi Microsoft tarafından geliştirilen 'MAI-DxO' isimli yapay zeka sistemi, karmaşık tıbbi vakalarda hekimleri geride bırakan bir başarıya imza attı. Dünyaca ünlü Science dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, sağlık sektöründe teşhis ve tedavi süreçlerine dair yeni bir tartışmanın kapısını araladı.
Microsoft'un geliştirdiği 'MAI-DxO' adlı yapay zeka sistemi, karmaşık vakalarda açık kaynak kullanan doktorlardan 2,3 kat daha doğru teşhis koydu. Herhangi bir kaynağa başvurmayan hekimlerle kıyaslandığındaysa bu fark 3,7 kata kadar çıktı.
Microsoft tarafından yürütülen ve detayları Science dergisinde yayımlanan araştırma, sağlık sektöründe tartışma yaratacak bir tabloyu ortaya çıkardı. Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen 'MAI-DxO' isimli yapay zeka destekli tıbbi teşhis sisteminin performansı, doktorların geçmiş vakalara ilişkin sonuçlarıyla karşılaştırıldı.
304 VAKA İNCELENDİ
Araştırma kapsamında, The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan 304 'karmaşık vaka' yapay zeka ajanları tarafından incelendi. Bulgulara göre, 'MAI-DxO', vakaları değerlendirirken kitap veya internet gibi açık kaynaklardan yararlanan doktorlara kıyasla yaklaşık 2,3 kat fazla doğru tanı koydu.
Öte yandan sistem, dış kaynaklara başvurmadan vakaya tanı koymaya çalışan doktorlarla karşılaştırıldığındaysa yaklaşık 3,7 kat daha başarılı sonuç verdi. Araştırmanın detayları, Science dergisinde yayımlandı. Bununla birlikte araştırma, simülasyon ortamında değerlendirilen geçmiş tıbbi vakalara dayanırken, karşılaştırmada gerçek hekimler yer almadı.
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