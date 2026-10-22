Bakan Işıkhan ‘hayırlı olsun’ diyerek duyurdu: Öğrencilerimize 609 milyon liralık eğitim yardımı ödemesi yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde Büro Memur-Sen tarafından düzenlenen Genişletilmiş Teşkilat Eğitimi'ne katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da açıklamalarda bulundu.

Programda konuşan Işıkhan, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına eğitim öğretim yardımı ödemelerinin yarın itibarıyla yapılacağını bildirdi. Işıkhan, "2026-2027 eğitim öğretim dönemi için 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçekleştirilecektir. Sevgili öğrencilerimize hayırlı olsun diliyor, başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

11 İŞ KOLUNDA TOPLU SÖZLEŞME UZLAŞMASI

Toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Işıkhan, "2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8'inci dönem toplu sözleşme sürecinde 11 hizmet kolunun tamamında uzlaşmaya vardık. Önümüzdeki sene 2028-29 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecini de inşallah kamu personelimize ve personel sistemimize katkılar vererek sürdüreceğiz" diye konuştu. Kamu çalışanlarının alım gücü ve refahına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, şunları söyledi: "Kamu görevlilerimizin alım gücünün korunmasının, ekonomik ve sosyal refahlarının geliştirilmesinin ve çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesinin taşıdığı önemin de farkındayız. Bu konuları ekonomik istikrarı ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini de gözeten bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz."

Görevde yükselme, unvan değişikliği, kariyer imkanları ve kurumlar arasındaki uygulama farklılıklarına da değinen Işıkhan, Kamu Personel Danışma Kurulunda personel sistemine ilişkin ihtiyaçları sosyal taraflarla değerlendirdiklerini belirtti. Temmuz 2026 itibarıyla sendika üyesi kamu görevlilerinin sayısının 2 milyon 403 bini aştığını, sendikalaşma oranının yüzde 77,96'ya yükseldiğini açıklayan Işıkhan, "Sendikalarımızı yalnızca talepleri dile getiren kuruluşlar olarak değil, çalışma hayatımızın çözüm üreten paydaşları olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 4688 sayılı Kanun'da yapılacak değişikliğin 2027 yılı ocak ayına kadar hayata geçirilmesini istedi. Hazırlanan ön taslağın Bakan Işıkhan'ın talimatıyla diğer kurumlara gönderildiğini belirten Yalçın, çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulundu. Düzenlemenin emek mücadelesi ve sosyal adalet açısından önemli olduğunu söyleyen Yalçın, "Teklifim 2027'ye girmeden 4688 sayılı yasa değişsin ve bu alanda yeni bir reform imzalansın. Bakanımızın bu konudaki iradesi önemli, tüm kurumlara gönderildi mi diye talimat verdi. Emek mücadelesi için çok kıymetli. Çünkü 4688 sayılı yasanın miadı doldu. Yeni bir adım atmanın zamanı geldi geçiyor. Biz 2010 yılında referandumla 4688'i toplu görüşmeden toplu sözleşme düzenine geçirirken Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeye o gün de bugün de yarın da hep teşekkür etmeye devam edeceğiz. 4688 sayılı yasa ikinci revizyonu Profesör Dr. Vedat Işıkhan döneminde yaşamıştır. Sayın Bakan'a her zaman minnettar olmak isteriz demek istiyoruz. Onun için bu 2027'nin ocağından önce hayata geçsin istiyoruz" şeklinde konuştu.

Toplu sözleşme ikramiyesinin iptaline ilişkin süreç üzerinden ana muhalefet partisini eleştiren Yalçın, partinin konuyu Anayasa Mahkemesine taşıyarak ikramiyeyi iptal ettirdiğini öne sürdü. Yalçın, "Emekçiler hep ana muhalefetten güç alırlar. Biz ana muhalefet partisinin önüne gidip protesto ettik. Bizim toplu sözleşme ikramiyemize kastettiniz, iptal ettirdiniz diye. O süreçte Bakanımızla yaptığımız görüşmede bakanımız bu konuda bir irade ortaya koydu ve samimiyetle beraber bir mücadeleyle biz toplu sözleşme ikramiyesinin geri gelmesini sağladık" dedi.

DEVLETİN MEMURU BARINDA DERDİNDE OLAMAZ

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da kamu çalışanlarının maaşları, barınma sorunu ve özlük haklarına ilişkin taleplerini dile getirdi. TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık konut projesinin başta büyükşehirler olmak üzere tüm illerde yaygınlaştırılmasını isteyen Yazgan, "Kamu çalışanlarının maaşının büyük bir kısmı kiraya gitmektedir. Devletin memuru, barınma derdiyle baş başa bırakılamaz; bu sorunun çözümü için kapıları zorlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İşçi ve memur maaşları arasındaki farka dikkat çeken Yazgan, "İşçi ve memur arasındaki maaş makası, bugün kamu çalışanlarının aleyhine daha da açılmış durumdadır. Bu adaletsizliği sürekli gündemde tutacak, kamu görevlilerinin refah payını ve alım gücünü arttırılana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge konusundaki taleplerinin takipçisi olacaklarını söyleyen Yazgan, "3600 ek gösterge konusunda, hakkaniyet yerini bulana kadar, tüm kamu görevlilerimizin mağduriyeti giderilene kadar, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kimsenin hakkının yerde kalmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.