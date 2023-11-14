  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emeklilere büyük müjde geldi! En düşük aylık bu kadar olacak

Borcu olanlar işte şimdi hapı yuttu! Şok eden karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Eli verir talkını, kendi yutar salkımı! Ezgi Mola'dan şok eden karar! Bunların gerçek yüzünü gör Türkiye

4 tondan sadece 1 litre çıkıyor! Tamı tamına 10 bin euroya satıyorlar! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Asgari ücretle ilgili beklenmedik iddia! Ünlü ekonomist kötü haberi verdi

Dilan Polat’tan sonra, çok konuşulmuştu! Fenomen Rabia Toprak’la ilgili flaş gelişme

BİM, büyük indirimi başlattı! Şok kampanya! Cüzdanını alan, koşa koşa BİM’e gidiyor

Beyin zaman ve mekanı nasıl kodluyor? Bilim adamları insan beynine yerleştirip keşfetti

Fransız diplomatlardan Macron'a Gazze tepkisi

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Çok ama çok kötü haber az önce geldi! Karar bugünden itibaren yürürlükte! Rekor para ödeyecekler
Teknoloji Yapay zekalı robottan çılgın buluş
Teknoloji

Yapay zekalı robottan çılgın buluş

Yeniakit Publisher
2023-11-14 22:41:00 -
Yapay zekalı robottan çılgın buluş

Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen yapay zeka destekli robotik kimyager, Mars göktaşlarından oksijen oluşumu reaksiyonu için katalizörleri otomatik olarak sentezledi ve optimize etti.

Bu gelişme, yüksek verimli ve enerji tasarruflu bir çözüm olarak duyuruldu. Yapay zeka kimyacısı, bir makine öğrenimi modeli kullanarak, üç milyondan fazla olası bileşim arasından en uygun katalizör formülünü otomatik ve hızlı bir şekilde belirliyor. Bu hafta Nature Synthesis dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bu çığır açıcı keşif, yapay zeka kimyagerinin Mars keşfi için kimyasalların ve malzemelerin otomatik sentezindeki fizibilitesini gösteriyor.

Mars’ta yaşamak, oksijen gibi hayatta kalmak için gerekli olan kimyasalları yerel Mars kaynaklarından sentezleme yeteneğini gerektiriyor. Mars’taki su aktivitesine ilişkin son kanıtlar, bir oksijen evrimi reaksiyon katalizörü kullanılarak güneş enerjisiyle çalışan elektrokimyasal su oksidasyon işlemleri yoluyla büyük ölçekli oksijen üretimi olasılığını artırdı. Katalizörleri Dünya’dan taşımanın yüksek maliyeti göz önüne alındığında, Mars’taki yerel malzemelerden geliştirilen dünya dışı katalizörler önemli bir teknik konu haline geliyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden (USTC) araştırmacılar, Derin Uzay Keşif Laboratuvarı da dahil olmak üzere Çin araştırma enstitülerinden meslektaşlarıyla iş birliği yaparak, robotik bir yapay zeka kimyageriyle Mars göktaşlarından bileşenleri analiz ettiler ve yalnızca altı saniyede yeni bir katalizör sentezlediler.

Dünya dışı gezegenlerde oksijen üretimine, temel inşasına ve gıda üretimine yönelik malzemeler geliştirebiliyor
Hefei Ulusal Fiziksel Bilimler Araştırma Merkezi Direktörü Luo Yi’ye göre çalışma, yapay zekanın dünya dışı gezegenlerde oksijen üretimine, temel inşasına ve gıda üretimine yardımcı olması beklenen yeni malzemeleri otomatik olarak geliştirebildiğini ve insanlar tarafından derin uzay araştırmalarını kolaylaştırmak için Mars kaynaklarından daha fazla kimyasal sentezleyebildiğini başarıyla doğruladı. USTC’de profesör olan Jiang Jun, yapay zeka kimyagerinin 50 binden fazla ilgili kimya makalesini öğrenerek tahmine dayalı bir model oluşturduğunu ve altı hafta içinde en uygun sentetik koşulla birlikte gelecek vaat eden bir katalizör formülü sunduğunu söyledi.

Mars’taki sıcaklık durumunu taklit eden eksi 37 santigrat derecedeki stres testi, katalizörün belirgin bir bozulma olmadan istikrarlı bir şekilde oksijen üretebildiğini gösterdi ve çalışmaya göre, katalizörün Mars’taki zorlu koşullarda çalışabilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23