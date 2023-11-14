Yapay zekalı robottan çılgın buluş

Bu gelişme, yüksek verimli ve enerji tasarruflu bir çözüm olarak duyuruldu. Yapay zeka kimyacısı, bir makine öğrenimi modeli kullanarak, üç milyondan fazla olası bileşim arasından en uygun katalizör formülünü otomatik ve hızlı bir şekilde belirliyor. Bu hafta Nature Synthesis dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bu çığır açıcı keşif, yapay zeka kimyagerinin Mars keşfi için kimyasalların ve malzemelerin otomatik sentezindeki fizibilitesini gösteriyor.

Mars’ta yaşamak, oksijen gibi hayatta kalmak için gerekli olan kimyasalları yerel Mars kaynaklarından sentezleme yeteneğini gerektiriyor. Mars’taki su aktivitesine ilişkin son kanıtlar, bir oksijen evrimi reaksiyon katalizörü kullanılarak güneş enerjisiyle çalışan elektrokimyasal su oksidasyon işlemleri yoluyla büyük ölçekli oksijen üretimi olasılığını artırdı. Katalizörleri Dünya’dan taşımanın yüksek maliyeti göz önüne alındığında, Mars’taki yerel malzemelerden geliştirilen dünya dışı katalizörler önemli bir teknik konu haline geliyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden (USTC) araştırmacılar, Derin Uzay Keşif Laboratuvarı da dahil olmak üzere Çin araştırma enstitülerinden meslektaşlarıyla iş birliği yaparak, robotik bir yapay zeka kimyageriyle Mars göktaşlarından bileşenleri analiz ettiler ve yalnızca altı saniyede yeni bir katalizör sentezlediler.

Dünya dışı gezegenlerde oksijen üretimine, temel inşasına ve gıda üretimine yönelik malzemeler geliştirebiliyor

Hefei Ulusal Fiziksel Bilimler Araştırma Merkezi Direktörü Luo Yi’ye göre çalışma, yapay zekanın dünya dışı gezegenlerde oksijen üretimine, temel inşasına ve gıda üretimine yardımcı olması beklenen yeni malzemeleri otomatik olarak geliştirebildiğini ve insanlar tarafından derin uzay araştırmalarını kolaylaştırmak için Mars kaynaklarından daha fazla kimyasal sentezleyebildiğini başarıyla doğruladı. USTC’de profesör olan Jiang Jun, yapay zeka kimyagerinin 50 binden fazla ilgili kimya makalesini öğrenerek tahmine dayalı bir model oluşturduğunu ve altı hafta içinde en uygun sentetik koşulla birlikte gelecek vaat eden bir katalizör formülü sunduğunu söyledi.

Mars’taki sıcaklık durumunu taklit eden eksi 37 santigrat derecedeki stres testi, katalizörün belirgin bir bozulma olmadan istikrarlı bir şekilde oksijen üretebildiğini gösterdi ve çalışmaya göre, katalizörün Mars’taki zorlu koşullarda çalışabilecek.

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