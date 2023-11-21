Yapay zekada rekabet büyüyor

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği Lizbon Web Summit’te Türk şirketleri rüzgar estirdi. 70 binden fazla katılımcıyla 3 gün süren zirvede “Türkiye'nin unicorn potansiyelinin kilidini açmak” başlığıyla düzenlenen özel oturumda, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı ve Cerebrum Tech Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Erkul uluslararası yatırımcılara Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin sunduğu avantajları anlatarak yatırım çağrısı yaptı.

Teknolojik dinamizm

Erkul, “Türkiye, Avrupa’nın en genç yaş ortalamasına sahip ülkesi. Bu durum ülkemize teknoloji girişimciliği alanında önemli bir dinamizm katıyor. 3 gün boyunca teknoloji ekosistemimize daha fazla yatırım çekmek ve uluslararası iş birliklerini geliştirmek için çalıştık. Dünyanın izlediği böylesi bir zirvede özellikle oyun sektörü, yapay zeka, web3, siber güvenlik, e-ticaret alanında faaliyet gösteren Türk şirketlerinin gördüğü ilgi memnuniyet verici” dedi.

Türk teknoloji şirketlerine yakın takip

Dünyanın yakından takip ettiği zirveye Türk teknoloji şirketleri de geniş katılım gösterdi. Onlarca şirket ve startup’ın yer aldığı Türk pavilyonu yabancı katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin yeni nesil teknoloji şirketlerini güçlendirme misyonunu uluslararası yatırımcılar ve şirketlere daha iyi anlatmak ve bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmaya davet edildi.

Rekabet arttı

Erkul, “Yapay zeka alanında küresel anlamda rekabet çok artmış durumda. İş birliklerimizi artırarak, Ar-Ge çalışmalarımızla ürünlerimizi geliştirerek başarımızı sürdüreceğiz. Yapay zeka üzerine faaliyet gösteren Türkiye merkezli bir şirket olarak Web Summit gibi dünyanın yakından takip ettiği bir zirvede standımızın gördüğü ilgi motivasyonumuzu bir kat daha artırdı” ifadelerini kullandı.