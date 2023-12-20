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Teknoloji Yapay zeka yok artık dedirtiyor! Öyle bir iddiası var ki: ölüm tarihi bile veriyor! Akılalmaz olay
Teknoloji

Yapay zeka yok artık dedirtiyor! Öyle bir iddiası var ki: ölüm tarihi bile veriyor! Akılalmaz olay

Yeniakit Publisher
2023-12-20 18:09:00 - 2023-12-20 18:49:55
Yapay zeka yok artık dedirtiyor! Öyle bir iddiası var ki: ölüm tarihi bile veriyor! Akılalmaz olay

ABD'li ve Danimarkalı ve bilim insanları, yapay zeka life2vec'ine inanılmaz bilgiler yükledi! "Life2vec" adlı yapay zeka modeli herkesi şaşırttı. Bu defa ölüm tarihini verdi....

Yapay Zeka alanında teknoloji ve bilim son yıllarda etkileyici bir şekilde ilerliyor. 

Yapay Zeka alanında teknoloji ve bilim son yıllarda etkileyici bir şekilde ilerliyor. Danimarkalı ve ABD'li bilim insanları, yapay zeka life2vec'i 6 milyonu aşkın insanın gelir, meslek, ikamet yeri, sakatlıkları ve hamilelik geçmişi gibi bilgileriyle donattı.

DÖRTTE ÜÇTEN FAZLA ORANDA 

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, life2vec, 2008'den 2016'ya kadar olan veriler üzerinde eğitildi ve 2020 yılına kadar kimin öleceğini dörtte üçten fazla bir oranda doğru tahmin etti.

GENEL KULLANIMA HENÜZ AÇIK DEĞİL

ChatGPT gibi sohbet edebilen şeklinde çalışan yapay zeka life2vec sistemi henüz halka açık değil. life2vec, genel kullanıma sunulursa, sigorta poliçesi yazmak veya işe alma kararları vermek gibi bireyler hakkında karar vermek için kullanılması yasadışı olacak.

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