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Teknoloji Yapay zeka teknolojisinin 2025 yılında 190 milyar dolarlık bir sektöre dönüşmesi bekleniyor
Teknoloji

Yapay zeka teknolojisinin 2025 yılında 190 milyar dolarlık bir sektöre dönüşmesi bekleniyor

Neredeyse her gün yepyeni bir teknoloji ortaya çıkıyor ve bu durum daha güçlü teknolojik gelişmelerin önünü açıyor. Teknoloji markası Casper da 2023 yılı ve sonrasında teknoloji dünyasını önemli ölçüde etkileyecek 5 trendi sıraladığı listede ilk olarak yapay zeka ile ilgili 2025 yılında 190 milyar dolarlık bir sektöre dönüşmesi beklendiğini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 12:18:00 -
Yapay zeka teknolojisinin 2025 yılında 190 milyar dolarlık bir sektöre dönüşmesi bekleniyor

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yapay-zeka-teknolojisinin-2025-yilinda-190-milyar-dolarlik-bir-sektore-donusmesi-bekleniyor-44475

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