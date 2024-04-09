Yapay zekâ teknolojisi rutin iş yapanları işsiz bırakacak

Yaşanan gelişmeler insanların işsizlik endişesine kapılmalarının yerinde olduğunu anlatan Bıçakçı, "Daha önceki hesap makineleri, bilgisayarlar, otomasyon araçları, internet gibi bilimsel gelişmelere bakarak, 'Bu yeni gelişmeler çok da işsizlik sonucunu doğurmamıştı' gibi bir anlayış olabilir. Ancak yapay zeka hepsinden farklı, bambaşka bir teknoloji. Bizden daha iyi yapabildiği pek çok şey var. Kod yazabiliyor, yazılım geliştiriyor. 10 yıl içerisinde çoğu meslek yok olmayacak ama sayıları çok azalacak. Özellikle veri girme, sosyal medya içeriği üretme, web sayfası geliştirme, basit programlama gibi rutin işlerini yapanlar işsiz kalacak” dedi.