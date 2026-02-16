Yapay zeka tarlada: Lazerle ot avı

Yapay zeka dünyası bugüne kadar metinler yazan, görseller oluşturan veya karmaşık denklemleri çözen modellerle gündeme geldi. Ancak şimdi bu teknoloji, çok daha somut ve hayati bir alana, yani toprağa inmiş durumda.

Seattle merkezli tarım teknolojileri firması Carbon Robotics, tarlalardaki yabani otları tanıyıp yok etmek için geliştirdiği "Büyük Bitki Modelleri" (LPM) ile tarımda yeni bir sayfa açıyor. 150 milyondan fazla etiketlenmiş bitki verisiyle eğitilen sistem, dünyanın herhangi bir noktasındaki tarlada karşısına çıkabilecek her türlü yabani otu tanıma kapasitesine sahip. Yani bilgisayarlı görü teknolojisi, mantar toplayan robotlardan sonra şimdi de tarlaların koruyucu muhafızı haline çoktan geldi bile.

Bu yeni yazılım, “LaserWeeder” adı verilen dört tekerlekli otonom robotların beyni görevini görüyor. Bu robotların çalışma prensibi de oldukça etkileyici ve yabani otları geleneksel yöntemlerle ilaçlamak yerine, yüksek güçlü lazerlerle yakarak etkisiz hale getiriyor. Toprağın yapısını bozan ve ekinlere zarar verebilen kimyasal ilaç kullanımına kıyasla çok daha çevreci ve verimli bir çözüm sunan bu yöntem, bir nevi yüksek teknolojili bir ot yakma sistemi gibi çalışıyor. Robot, bitkinin büyüme hücrelerini tam isabetle hedef alarak çevredeki ekinlere ve toprağa hiç dokunmadan işini bitiriyor.

GERÇEK ZAMANLI TANIMLAMA VE ÇİFTÇİYE ÖZEL AYARLAR

LaserWeeder robotları aslında birkaç yıldır kullanılıyor ancak yeni yazılım güncellemesiyle beraber adeta yeni bir seviyeye ulaştılar. Eskiden tarlada yeni bir yabani ot türü görüldüğünde veya hava şartları nedeniyle otun görünümü değiştiğinde, sistemin yeniden eğitilmesi ve verilerin tek tek etiketlenmesi gerekiyordu. Bu süreç her seferinde yaklaşık 24 saatlik bir kayba sebep oluyordu. Artık bu sorun tamamen tarih oldu. Yeni model, daha önce hiç karşılaşmadığı bir bitkiyi bile derinlemesine analiz ederek anında tanımlayabiliyor. Şirketin CEO'su Paul Mikesell, çiftçilerin artık gerçek zamanlı olarak sisteme müdahale edebildiğini ve yeni gördükleri bir otu tek bir komutla hedef listesine ekleyebildiklerini söylüyor.

“Bitki Profilleri” adı verilen kişiselleştirme seçeneği de sistemin dikkat çekici bir diğer özelliği. Çiftçiler, bir iPad uygulaması üzerinden kendi tarlalarından çektikleri birkaç fotoğrafı sisteme yükleyerek robotun davranışlarını özelleştirebiliyor. Rakip sistemlerin haftalarca süren kalibrasyon süreçlerine karşılık, bu işlem sadece birkaç dakika içinde tamamlanıyor. Üstelik dünya genelinde 15 ülkedeki 100'den fazla tarlada çalışan bu makineler, topladıkları her yeni veriyi ana merkeze geri besleyerek modelin her geçen gün daha da akıllı hale gelmesini sağlıyor.

Uber’in otonom araç biriminde ve Meta’nın sanal gerçeklik projelerinde görev almış uzmanlar tarafından kurulan şirket, ilk otonom modelini 2021 yılında piyasaya sürmüştü. Yaklaşık 4,5 ton ağırlığındaki bu dev robotlar, 20 adet yüksek çözünürlüklü kamerasıyla saniyede onlarca kez lazer ateşleyebiliyor. İlk modeller bile saatte 100 bin yabani otu temizleme kapasitesine sahipken, 2022'de bu rakam iki katına çıktı.