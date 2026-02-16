Ölen annesini mumyalayıp bodrumda sakladı, yıllarca maaşını yedi

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Ruhmannsfelden kasabasında 82 yaşındaki bir kadın, ölen annesini yıllarca evlerinin bodrum katında mumyalanmış halde saklayarak emekli maaşını almaya devam etti.

Yaşadıkları evde komşularıyla iletişimini çok aza indiren ve kimsenin eve girmesine izin vermeyen kadının dolandırıcılığıi ölen annesinin 103 yaşına girmesiyle ortaya çıktı.

BELEDİYE BAŞKANI HEDİYE VERMEK İSTEYİNCE...

Ruhmannsfelden kasabasının belediye başkanı Werner Troiber, 103 yaşına giren kasaba sakinini tebrik etmek ve hediye vermek istedi. Ancak komşularının da 10 yıldır görmediklerini söylediği kadını ziyaret edemedi.

Yaşlı kadının ölmüş olabileceği şüphesiyle artan ihbarları değerlendiren polis, evde arama yaptı. Polis aramasında 103 yaşındaki kadının cesedi evinin bodrum katında mumyalanmış bir şekilde bulundu. Yapılan otopside kadının ölüm zamanı ve nedeni belirlenemedi.

Annesinin ölümünü yetkililere bildirmeyen ve emekli maaşını almayan devam eden 82 yaşındaki kadın hakkında ise dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.