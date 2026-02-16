CHP'den emekli üzerinden siyasi şov: "Hayali" ikramiye teklifi! Emekli ikramiyeleri 28 bin lira mı oluyor?
Ramazan Bayramı öncesi emeklinin beklentisini istismar eden CHP, yine gerçeklerden kopuk bir vaatle sahnede. TBMM’ye sunulan ve ikramiyeyi 28 bin TL’ye çıkarmayı öngören teklif, ekonomi çevrelerince "popülist bir hayal ürünü" olarak nitelendirildi.
Bütçe gerçeklerini hiçe sayan teklif
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından sunulan kanun teklifi, bayram ikramiyesinin net asgari ücret olan 28.075,50 TL’ye sabitlenmesini istiyor. Ancak bu rakamın hazineye bindireceği devasa yükün nasıl karşılanacağına dair tek bir somut çözüm sunulmaması, teklifin sadece "oy devşirme" odaklı olduğunu gözler önüne serdi.
- Gerçekçi olmayan rakam: Mevcut 3.000 - 5.000 TL bandındaki ikramiyeyi bir anda 28 bin TL'ye çıkarma vaadi, devlet bütçesinde telafisi zor bir gedik açma riski taşıyor.
- Popülizm yarışı: CHP'nin, her bayram öncesi uygulanamayacağını bildiği uçuk rakamları gündeme getirerek emekliyi umutlandırması, siyasi etik tartışmalarını da beraberinde getirdi.
İkramiyenin 8 yıllık seyri ve gerçekler
Hükümet, 2018'den bu yana bütçe imkanları dahilinde ikramiyeleri kademeli olarak artırırken, muhalefetin her defasında "asgari ücret" kartını açması samimiyetsiz bulundu.
|
Yıl
|
İkramiye Tutarı (Gerçek)
|
CHP'nin Hayali Teklifi
|
2024
|
3.000 TL
|
-
|
2025
|
4.000 TL
|
-
|
2026 (Beklenen)
|
5.000 TL
|
28.075,50 TL
Ekonomistler uyarıyor: Enflasyonu tetikler!
Uzmanlar, böylesine yüksek ve karşılıksız bir nakit akışının piyasadaki dengeleri bozacağını ve doğrudan enflasyonu körükleyeceğini belirtiyor. Emeklinin refahını artırmak yerine, ekonomiyi çıkmaza sokacak bu tür "kağıt üstünde" tekliflerin meclis çatısı altında ne kadar ciddiye alınacağı merak konusu.
Meclis koridorlarında ise bu hamle, "İcraat üretemeyen muhalefetin, rakamlar üzerinden yaptığı bir illüzyon" olarak yorumlanıyor.