  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar! Ömer Çelik’ten İsrail'in Batı Yaka’daki arazi tesciline sert tepki: Soykırım siyasetinin son adımı! Bunu adı mekansal soykırımdır Almanya'dan skandal Türkiye uyarısı: Fikir özgürlüğü Türkiye'de suç sayılıyor! Bu 4 şehre sakın gitmeyin Millet düşmanları CHP'ye koştu CHP'li İBB'den Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm zulmü! Vatandaşın 100 metrelik evine karşılık 35 metrelik kümes layık görüldü Şımarık siyonistler demiryolunu ele geçirdi İsrail, Suriye sınırında hava saldırısı düzenledi! Ölüler var KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti! Suriye’yi suçlamaya kalktı ama faka bastı! SDG’nin emperyalist ittifakı taktikselmiş O ülkeyi Şiileştirmek için milyon dolarlar harcayan İran komediye imza attı! Sadece bir kişi o da oralı değil!
Gündem CHP'den emekli üzerinden siyasi şov: "Hayali" ikramiye teklifi! Emekli ikramiyeleri 28 bin lira mı oluyor?
Gündem

CHP'den emekli üzerinden siyasi şov: "Hayali" ikramiye teklifi! Emekli ikramiyeleri 28 bin lira mı oluyor?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP'den emekli üzerinden siyasi şov: "Hayali" ikramiye teklifi! Emekli ikramiyeleri 28 bin lira mı oluyor?

Ramazan Bayramı öncesi emeklinin beklentisini istismar eden CHP, yine gerçeklerden kopuk bir vaatle sahnede. TBMM’ye sunulan ve ikramiyeyi 28 bin TL’ye çıkarmayı öngören teklif, ekonomi çevrelerince "popülist bir hayal ürünü" olarak nitelendirildi.

Bütçe gerçeklerini hiçe sayan teklif

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından sunulan kanun teklifi, bayram ikramiyesinin net asgari ücret olan 28.075,50 TL’ye sabitlenmesini istiyor. Ancak bu rakamın hazineye bindireceği devasa yükün nasıl karşılanacağına dair tek bir somut çözüm sunulmaması, teklifin sadece "oy devşirme" odaklı olduğunu gözler önüne serdi.

  • Gerçekçi olmayan rakam: Mevcut 3.000 - 5.000 TL bandındaki ikramiyeyi bir anda 28 bin TL'ye çıkarma vaadi, devlet bütçesinde telafisi zor bir gedik açma riski taşıyor.
  • Popülizm yarışı: CHP'nin, her bayram öncesi uygulanamayacağını bildiği uçuk rakamları gündeme getirerek emekliyi umutlandırması, siyasi etik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İkramiyenin 8 yıllık seyri ve gerçekler

Hükümet, 2018'den bu yana bütçe imkanları dahilinde ikramiyeleri kademeli olarak artırırken, muhalefetin her defasında "asgari ücret" kartını açması samimiyetsiz bulundu.

Yıl

İkramiye Tutarı (Gerçek)

CHP'nin Hayali Teklifi

2024

3.000 TL

-

2025

4.000 TL

-

2026 (Beklenen)

5.000 TL

28.075,50 TL

Ekonomistler uyarıyor: Enflasyonu tetikler!

Uzmanlar, böylesine yüksek ve karşılıksız bir nakit akışının piyasadaki dengeleri bozacağını ve doğrudan enflasyonu körükleyeceğini belirtiyor. Emeklinin refahını artırmak yerine, ekonomiyi çıkmaza sokacak bu tür "kağıt üstünde" tekliflerin meclis çatısı altında ne kadar ciddiye alınacağı merak konusu.

Meclis koridorlarında ise bu hamle, "İcraat üretemeyen muhalefetin, rakamlar üzerinden yaptığı bir illüzyon" olarak yorumlanıyor.

ABD'li emekli albaydan kan donduran itiraf! "İran’dan sonra sıra Türkiye’de"
ABD'li emekli albaydan kan donduran itiraf! "İran’dan sonra sıra Türkiye’de"

Gündem

ABD'li emekli albaydan kan donduran itiraf! "İran’dan sonra sıra Türkiye’de"

Denizli’de kan donduran olay! Emekli polis dehşet saçtı
Denizli’de kan donduran olay! Emekli polis dehşet saçtı

Yerel

Denizli’de kan donduran olay! Emekli polis dehşet saçtı

Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok…
Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok…

Ekonomi

Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok…

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neco

İlk önce belediyelerde maaşları odesinler.sonra çalmaktan kalırsa emekliye versinler.

ateş

chp emeklileri kışkırtıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23