TBMM'deki taciz davasında tahliye kararına itiraz: 3 sanık yeniden tutuklandı
TBMM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel taciz iddiasıyla yargılanan sanıkların tahliye edilmesine yapılan itiraz kabul edildi. Karar doğrultusunda 3 sanık tekrar cezaevine gönderilirken, 1 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Sürecin gelişimi ve mahkeme kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, meclis lokantasında görevli 5 personelin, lise çağındaki 4 stajyer öğrenciye yönelik "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarını işledikleri belirtilmişti.
- 9 Şubat duruşması: Mahkeme, tutuklu yargılanan 4 sanığın hapiste geçirdikleri süreyi ve delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar vermişti.
- İtiraz süreci: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tahliye kararına itiraz etti.
- Yeni karar: Yapılan itirazın üst mahkemece kabul edilmesiyle birlikte 3 sanık yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumda olan 1 sanığın ise yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
İddianamede yer alan detaylar
Soruşturma kapsamında incelenen WhatsApp mesajlarında, sanıkların stajyerlere yönelik süreklilik arz eden cinsel içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Mağdur öğrencilerin beyanlarına göre sanıklar;
- İş yeri içerisinde ve dışında fiziksel temas kurmaya çalışmak,
- Yalnız kalma çabası göstermek,
- Mağdurlara isimleriyle hitap edilmesi konusunda baskı yapmak gibi eylemlerde bulundu.
TBMM Genel Sekreterliği, idari soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve taciz iddialarına karşı gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı. Davanın bir sonraki duruşması 15 Mayıs tarihinde görülecek.