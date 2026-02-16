O ülke tamamen Euro'ya geçiyor!

İsveç, NATO üyeliğinin ardından kronu bırakıp euroya geçişi yeniden gündeme aldı. Hükümet analiz hazırlığında; iş dünyası ve bazı siyasetçiler, AB ile bağların güçlenmesini savunuyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından askeri tarafsızlık politikasını sonlandırarak NATO üyeliğine adım atan İsveç, şimdi de ulusal para birimi kronu bırakıp euro alanına katılma olasılığını tartışmaya açtı. 2003’te referandumla reddedilen ortak para birimi, değişen küresel güç dengeleri ve “Önce Amerika” yaklaşımının etkisiyle yeniden siyasi gündemin üst sıralarına taşındı.

İsveç Liberal Parti Milletvekili Cecilia Rönn, ülkenin NATO’nun tam üyesi haline geldiğini ve savunma kapasitesini Avrupa Birliği ortaklarıyla pekiştirdiğini hatırlatarak, para birliği dışında kalmanın “bir ayağın dışarıda olması” anlamına geldiğini dile getirdi. Euroya geçişi savunan kesimler, ortak para biriminin siyasi entegrasyonu güçlendireceğini ve İsveç’e Avrupa’nın para politikalarında daha fazla söz hakkı sağlayacağını ifade ediyor.

Maliye Bakanı Elisabeth Svantesson ise parlamentodaki konuşmasında, euroya geçişin artı ve eksilerini değerlendirecek bir inceleme komisyonunun kurulmasına sıcak baktığını açıkladı. Dünyanın ve Avrupa Birliği'nin (AB) önemli ölçüde değiştiğini vurgulayan Svantesson, İsveçli aileler ile şirketlerin menfaatleri doğrultusunda kapsamlı bir analiz yapılması gerektiğini söyledi. Çalışmanın, eylül ayında gerçekleştirilecek seçimlerin ardından başlatılması öngörülüyor.

Ekonomist Lars Calmfors’un kaleme aldığı güncel rapor da 2003’teki temkinli yaklaşımdan farklı olarak daha olumlu bir perspektif ortaya koyuyor. Calmfors, jeopolitik koşulların geçmişe kıyasla ciddi biçimde değiştiğine dikkat çekerek, Rusya ve Çin’in yanı sıra ABD’nin de daha öngörülemez bir müttefik konumuna gelmesinin AB merkezine daha sıkı bağlanmanın önemini artırdığını belirtti. Ayrıca İsveç ekonomisinin Euro Bölgesi ile daha uyumlu bir yapıya kavuştuğu ifade edildi.

İsveç iş çevreleri de kronun dalgalı seyrinden duydukları rahatsızlığı dile getirerek euroya geçişe destek veriyor. Cevian Capital’in kurucusu Christer Gardell, küçük ve likiditesi sınırlı olan kronun İsveç sanayisi açısından dezavantaj yarattığını, euroya katılımın bu sorunu ortadan kaldırabileceğini söyledi. Resmi verilere göre ülkenin mal ticaretinin yüzde 60’tan fazlası AB ülkeleriyle yapılırken, ABD’nin payı yüzde 6,4 seviyesinde bulunuyor.