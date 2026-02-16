Film değil gerçek! Genç çift, 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendi

Brezilya'da yaşayan Adriana ve Leandro isimli çift, 19 yıllık birlikteliklerinin ardından kendilerini bebekken terk eden ve her ikisinin de adı Maria olan annelerini bulmaya çalışırken kardeş olduklarını öğrendi.

Brezilya'da yaşayan Adriana (39) ve Leandro (37), yaklaşık 19 yıl boyunca birlikte yaşayıp bir kız çocuk büyüttükten sonra, yıllardır aradıkları biyolojik annelerini bulmak için yardıma başvurdu. Her ikisi de bebekken anneleri tarafından terk edilmiş ve annelerinin adının Maria olduğunu biliyordu. Bu ortak bilgi ilk başta tesadüf olarak değerlendirilmişti.



Arayış, yerel bir radyo programı aracılığıyla ilerledi. Program sırasında Adriana'nın biyolojik annesi açığa çıktı; ancak konuşma esnasında annenin, başka bir çocuğu da olduğu ortaya çıktı. Bu çocuk Leandro'ydu. Böylece Adriana ile kocası Leandro'nun, aynı biyolojik anneye sahip oldukları, yani kardeş oldukları gerçeği ortaya çıktı.