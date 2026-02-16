Vakıf Leasing'ten 1,53 milyar lira net kar

Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin (Vakıf Leasing) 2025'te toplam aktifleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 17'lik artışla 36,3 milyar lira seviyesine ulaşırken, net dönem karı 1,53 milyar lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vakıf Leasing, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Yılı yalnızca güçlü rakamlarla değil, sürdürülebilir büyüme perspektifiyle tamamlayan Vakıf Leasing, toplam aktiflerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artırarak 36,3 milyar lira seviyesine taşıdı.

Net finansal kiralama alacaklarını 27,4 milyar liraya yükselten şirket, reel sektöre sağladığı kesintisiz finansman desteğini daha da derinleştirdi.

Bu kapsamda geçen yılı 1,53 milyar lira net dönem karı ile kapatan Vakıf Leasing, karlılık, verimlilik ve bilanço kalitesi açısından başarılı bir performansa imza attı.

Değişen ekonomik konjonktürde çevik risk yönetimi, etkin bilanço yapısı ve uzun vadeli değer üretme vizyonu sayesinde büyümesini istikrarlı biçimde sürdüren Vakıf Leasing, bu performansını sermaye yapısına da yansıttı.

Öz kaynaklarını yüzde 30,1 artıran Vakıf Leasing, 2025 yıl sonu itibarıyla 7,5 milyar lira öz kaynak büyüklüğüne ulaştı. Vakıf Leasing, aynı zamanda kiralama alacaklarına göre sektörün karlılığı en yüksek şirketi konumunu da pekiştirdi.

Elde edilen finansal sonuçlar, Vakıf Leasing'in karlılık odağını, aktif kalitesini ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımını bütüncül bir strateji çerçevesinde başarıyla yönettiğini de ortaya koydu.

Şirket, kiralama alacaklarına kıyasla yüksek karlılık üreten verimli iş modeli sayesinde, sektör içindeki güçlü konumunu pekiştirerek büyümesini kararlı adımlarla sürdürdü.

Müşteri portföyünün önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ'lere ve ticari segmentteki yatırımcılara finansal aracılık sağlamayı temel öncelikleri arasında konumlandıran Vakıf Leasing, yatırımcı dostu yaklaşımıyla üretimi destekleyen, istihdamı artıran ve reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıran çözümler sunmaya devam etti.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna katkı sağlama misyonuyla faaliyetlerini sürdüren şirket, geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile ülke genelinde müşteri odaklı yaygın hizmet anlayışını benimsiyor.

Vakıf Leasing, güçlü mali yapısı sayesinde yalnızca finansal çözümler sunan bir kurum olmanın ötesine geçerek, ekonominin gelişimine ivme kazandıran stratejik bir paydaş olarak konumlanıyor. Halka açılan ilk leasing şirketi olmanın sorumluluğuyla hareket eden Vakıf Leasing, KOBİ'lerden büyük ölçekli yatırımcılara uzanan geniş ekosistemde oluşturduğu etkiyle Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına katkı sunmayı sürdürüyor.

"Paydaşlarımız için kalıcı ve nitelikli değer üretmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Leasing Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Özetci, 2026'da da paydaşları için kalıcı ve nitelikli değer üretmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Özetci, 2025'in Vakıf Leasing'in sağlam bilanço yapısını, disiplinli risk yönetimi anlayışını ve müşteri odaklı değer üretme yaklaşımını daha ileriye taşıdığı bir dönem olduğunu vurguladı.

Elde edilen aktif büyümesi, güçlü karlılık performansı ve öz kaynaklardaki artışın uzun vadeli ve dengeli büyüme stratejisinin kararlılıkla uygulandığını gösterdiğini aktaran Özetci, şunları kaydetti:

"Başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün yatırım iştahını destekleyen finansman çözümlerimizle üretime, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdürürken, VakıfBank'ın köklü kurumsal mirası ve güçlü sermaye yapısının yarattığı sinerjiyle 2026'da da istikrarlı, seçici ve değer odaklı büyüme perspektifimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de paydaşlarımız için kalıcı ve nitelikli değer üretmeye devam edeceğiz."