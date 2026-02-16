Bu hafta neler var neler! BİM'de 17-20 Şubat indirimleri açıklandı
BİM 17-20 Şubat aktüel katalogları yayımlandı. Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünlerin listesi vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Ramazan öncesi son hazırlıkların yapıldığı şu günlerde vatandaşlar toptan fiyatına perakende satış yapan marketlerin kataloglarını incelemeye devam ediyor. BİM 17 Şubat aktüel kataloğunda bu hafta yine oldukça fazla ürün seçeneği yer alıyor. İşte 17-20 Şubat BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünlerin listesi..