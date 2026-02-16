  • İSTANBUL
SON DAKİKA
X (Twitter) çöktü! Erişim sağlanamıyor
Gündem

X (Twitter) çöktü! Erişim sağlanamıyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
X (Twitter) çöktü! Erişim sağlanamıyor

Dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcıları, sosyal medya platformu X'e erişimde sorun yaşıyor. Kısa süre önce başlayan sorunun nedeni henüz bilinmiyor.

Dünya çapında pek çok internet kullanıcısı, milyarder girişimci Elon Musk'ın popüler sosyal medya platformu X'e erişimde sorun yaşıyor.

Platforma giriş yapmaya çalışan kullanıcılar hem internet sitesinde hem de mobil uygulamada içeriklere ulaşamıyor.

Türkiye, Avustralya, ABD, İngiltere, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Güney Kore ve Hong Kong gibi pek çok ülkeden kullanıcı 16.14 sularından itibaren platforma erişemedikleri konusunda bildirimde bulunmaya başladı.

BİNLERCE ARIZA BİLDİRİMİ

Erişim sorunlarını gerçek zamanlı takip eden Downdetector'a göre arıza bildirimlerinin sayısı kısa sürede 25 bine ulaştı.

Erişim sorununun sebebi ve sorunun ne zaman çözüleceği ise henüz bilinmiyor.

X'te geçen yıl mart ayında da benzer bir şekilde erişim sorunu yaşanmıştı. Kasım ayında ise Cloudflare'in servis arızası sonucunda X dahil birçok internet sitesinde erişim sorunu meydana gelmişti.

