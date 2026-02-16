  • İSTANBUL
Gündem ‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı
Gündem

‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Bugün görülen sahte diploma davası 6 Temmuz’a ertelenen Ekrem İmamoğlu’nun doğum tarihi de sahte çıktı. Resmi evrakta sahtecilikten yargılanırken aklınca alay ederek “Doğum belgeme ne zaman dava açacaklar’ merak ediyorum diyen Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir programda kimliğindeki doğum tarihinin de doğru olmadığını itiraf ettiği anlar ortaya çıktı.

Seçim öncesi cami cami gezip seçim sonrası rakı, balık, şarap alemlerine akmasından tutun da üniversite diplomasına kadar hemen her şeyi sahte çıkan Ekrem İmamoğlu, iptal edilen sahte diploması sonrası "Doğum belgeme ne zaman dava açacaklar merak ediyorum" diyerek aklınca hakkında yürütülen soruşturmalarla dalga geçmişti! Ancak gerçekten İmamoğlu’nun doğum belgesinin de sahte olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu bilgiyi de zamanında katıldığı bir programda kendisinin itiraf ettiği ortaya çıktı.

BABASI FARKLI YAZDIRMIŞ!

Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın programına katılan Ekrem İmamoğlu’nun itirafı şöyle: "Ben aslında 3 Haziran 1971 doğumluyum. Ya niye bilmiyorum ama babam 70’li olarak bir yaş büyük yazdırmış. Oluyor biliyorsun bu işler. Hatta babam düğün davetiyesine 'Oğlum 3 Haziran 1971, saat 14.32'de doğdu' yazmıştı. Tabii eşim kızıyor bana; 'Ben' diyor 1970'li olarak aldım seni, kusura bakma."

