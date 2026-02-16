TasteAtlas salatalık yemekleri listesi yenilendi: Türkiye’den yemek var mı?

Dünya mutfaklarını derecelendiren ve haritalayan küresel gastronomi platformu TasteAtlas, “Salatalık ile Yapılan En İyi 50 Yemek” listesini yeniledi. Aynı coğrafyanın ortak mirası olan ancak zaman zaman Türkiye ile Yunanistan arasında tartışma konusu haline gelen tzatziki ve cacık da sıralamada yer aldı.

Ancak platformun pek çok listesinde üst sıralarda yer alan Türkiye, bu kez ilk 10’a giremedi.

ZİRVEDE BALKANLAR VAR

Listenin ilk sırasında Bulgaristan’a özgü Snezhanka yer aldı. Süzme yoğurt ve ince doğranmış salatalığın sarımsak, dereotu ve zeytinyağıyla buluştuğu bu soğuk salata, özellikle yaz aylarında serinletici etkisiyle öne çıkıyor.

İkinci sırada Yunan mutfağının dünyaca ünlü sosu Tzatziki bulunuyor. Yoğurt, rendelenmiş salatalık ve aromatik otlarla hazırlanan sos, özellikle gyros ve souvlaki gibi et yemeklerinin yanında servis ediliyor.

Üçüncü sırada yine Yunanistan’dan Horiatiki (Yunan salatası) yer aldı. Domates, salatalık, kırmızı soğan, zeytin ve feta peyniriyle hazırlanan bu klasik, Akdeniz diyetinin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Listenin devamında Meksika’dan Aguachile, Peru’dan Uchucuta, İran’dan Mast o Khiar, Çin/Tibet mutfağından Pai Huang Gua, Polonya’dan Mizeria, Japonya’dan Sunomono ve Suudi Arabistan’dan Balilah ilk 10’da yer aldı.

Bu yemeklerin ortak noktası ise salatalığın ferahlatıcı etkisini farklı kültürel teknik ve malzemelerle birleştirmeleri.

TÜRKİYE 11. SIRADA

Türk mutfağının en bilinen soğuk lezzetlerinden Cacık ise listede 11’inci sırada konumlandı. Yoğurt, salatalık, sarımsak ve nane ile hazırlanan cacık; kebap ve et yemeklerinin yanında servis edilmesinin yanı sıra tek başına hafif bir öğün olarak da tüketiliyor.

Tzatziki ile büyük benzerlik taşıyan cacık, Balkanlar ve Orta Doğu’da farklı varyasyonlarla biliniyor.