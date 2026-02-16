Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler

Çoğu sofrada sadece yardımcı lezzet olarak yer bulan turşu, aslında başlı başına bir ana yemeğe dönüşebiliyor. Anadolu’nun pek çok yöresinde yıllardır yapılan bu pratik tarifler, ani misafirlerde ya da vakit daraldığında kurtarıcı oluyor. Kavurmadan pilava kadar uzanan farklı seçeneklerle, bir kavanoz turşuyla doyurucu ve sıcacık yemekler hazırlamak mümkün.