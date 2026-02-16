  • İSTANBUL
Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler

Turşu lezzetini sadece yemeklerin yanında değil ana yemek olarak da uygulamanız mümkün.

#1
Foto - Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler

Çoğu sofrada sadece yardımcı lezzet olarak yer bulan turşu, aslında başlı başına bir ana yemeğe dönüşebiliyor. Anadolu’nun pek çok yöresinde yıllardır yapılan bu pratik tarifler, ani misafirlerde ya da vakit daraldığında kurtarıcı oluyor. Kavurmadan pilava kadar uzanan farklı seçeneklerle, bir kavanoz turşuyla doyurucu ve sıcacık yemekler hazırlamak mümkün.

#2
Foto - Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler

Sabah'a göre; Başta Karadeniz yöresi olmak üzere Anadolu'nun birçok ilinde turşu ile yapılan reçeteler mevcut. İşte o eşsiz tarifler...

#3
Foto - Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler

KARIŞIK TURŞU KAVURMASI MALZEMELER 1 kg. taze fasulye turşusu veya lahana turşusu 1 adet soğan 200 gram tereyağı 1 adet domates 2 çay kaşığı kırmızı tozbiber 1 çay kaşığı pulbiber

#4
Foto - Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler

YAPILIŞI: Turşunun suyunu süzüp iri şekilde doğrayın. Kıyılmış soğanı tereyağında kavurun ve turşuyu ekleyin.

#5
Foto - Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler

Küp doğranmış domates, kırmızı tozbiber ve pulbiber katın. Tüm malzemeyi 4-5 dakika kavurun ve ocaktan alın.

#6
Foto - Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler

LAHANA TURŞULU KAPUSKA MALZEMELER 1 adet küçük lahana 1 yemek tabağı lahana turşusu 1 avuç pirinç 125 gr. kıyma 2 yemek kaşığı domates ve biber salçası 1 adet soğan 5 yemek kaşığı zeytinyağı 3 çay kaşığı pul biber

#7
Foto - Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler

YAPILIŞI: Lahanayı doğruyoruz. Diğer taraftan soğanı doğrayıp zeytinyağında kavuruyoruz. Kıymayı ilave ediyoruz. Ardından salçayı ekleyip kavuruyoruz. Lahanayı, doğranmış lahana turşusunu ve pirinci ekliyoruz. Pul biberi koyduktan sonra tencerenin kapağını kapatıyoruz. Eğer suyu az gelirse çok olmamak şartıyla ilave yapabilirsiniz. Pirinç pişince yemeğimiz hazır demektir.

#8
Foto - Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler

TURŞULU PİLAV MALZEMELER 1 kase pilavlık bulgur 1 kase doğranmış fasulye turşusu 1 yemek kaşığı tereyağı Yarım çay bardağı sıvı yağı 1 adet soğan 1 yemek kaşığı domates salçası Tuz 1. 5 kase sıcak su YAPILIŞI: Öncelikle soğanı ince kıyalım, tencereye alalım, yağı ekleyip biraz kavuralım. Üzerine salçayı ekleyip karıştıralım, turşuyu da ekleyip biraz daha kavuralım. Son olarak bulguru soğuk su ile yıkayıp süzelim ve tencereye alalım. Suyunu ve tuzunu ekleyip tencerenin kapağını kapatalım. Suyunu çekince servis edelim.

