Yapay zekâ tabanlı girişimcilik faaliyetleri desteklenecek
Türkiye’nin kalkınma hedefleri kapsamında, yapay zeka tabanlı sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik özel sektör ile işbirliği oluşturulması ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi planlanıyor.
Bağışıklık kazandırma programı kapsamındaki aşıların Türkiye’de üretilebilmesine imkan tanınacak, aşı ve ilaç teknolojisine özgü fiziki ve beşeri kapasite geliştirilecek.
Yerli ürünlere kamu alım garantisi
Dış ticaret açığı üzerinde etkisi ve katma değeri yüksek, ileri teknolojili yerli ürünlere küresel rekabetçilik unsurları gözetilerek kamu alım garantisi verilecek.
Belgelendirmeye esas olup Türkiye’de yapılamayan test ve analiz işlemlerinin burada yapılabilmesi sağlanacak.
İlaç, tıbbi cihaz ve biyoteknolojik ürünlere yönelik test, sertifikasyon ve ruhsatlandırma alanında uluslararası akreditasyona sahip test ve analiz altyapısı oluşturulacak. Biyoteknolojik ilaçların üretiminde kamu hastanelerinin klinik araştırma kapasitesi kullanılacak.
Öte yandan, kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğiyle kimya sanayisinde ihtiyaç duyulan yatırım yol haritaları belirlenecek ve yerli ham madde kullanımı artırılacak.
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