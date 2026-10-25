  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda rakı balıkçı Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan patlamayla ilgili flaş gelişme: Tutuklandılar Brezilya, Yahudilere teslim mi olacak? Merz’den Rusya çıkışı: Almanya’yı istikrarsızlaştırmak istiyor AKİT Medya Grubu'ndan Bakan Çiftçi'ye ziyaret Fransa alev alev! 135 kişi gözaltına alındı Güya bunlar İstanbul Barosu’nun hak, hukuk havarileri! Genel Kurul’da yumruklar tekmeler havada uçtu Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu! Kılıçdaroğlu bu kez çuvaldızı kendine batırdı: Krallar gibi oturduk halkın sofrasına gitmedik ÇDP Başkanı videodaki ayrıntıya dikkat çekti! ‘Kim Yong-un öldü’ iddiasının şifresi o sandalette
Dünya Japonya'da 7.0 büyüklüğünde deprem
Dünya

Japonya'da 7.0 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Japonya'da 7.0 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın Ogasawara Adaları’nın batı kıyısı açıklarında 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, yerel saatle 11.10’da 470 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının ardından tsunami riski bulunmadığını açıkladı.

Japonya'da merkez üssü Ogasawara adaları açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya'da merkez üssü Ogasawara adalarının batı kıyısı açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 11: 10'da 470 kilometre derinlikte kayda geçtiği bildirildi. Başkent Tokyo'nun yanı sıra Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletleri dahil birçok bölgede şiddetli şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, JMA sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23