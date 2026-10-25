Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal

İki yıl önce "Gıda teröristleri tutuklanmalı" başlıklı yazımda da "Kim bu Sabri Akın?" diye sormuştum. Adam yıllardır farklı markalarla tağşiş listesine girmeye devam ediyor. Yılmıyor her seferinde başka markalarla piyasaya sahte zeytinyağı sürüyor. Sahteciliğini bir tarafa koyarsak aslında adama istikrarından dolayı ödül vermek gerekiyor! 132. kez tağşiş listesine girmek!