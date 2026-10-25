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Türkiye güne kahreden haberle uyandı! Maalesef şehidimiz var Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal Ortalığın tozunu attırdı! Türkiye’nin gururu KALKAN DİHA, 4 bin 500 kilometre ötede şov yaptı Koç Holding ABD ile sessiz sedasız anlaştı: O işe girişiyorlar Resmen ağızları açık bıraktı! Ne yaptın sen Arda Güler? Tarsus’taki gizemli kazıda 9 yıl sonra sır perdesini aralayan açıklama! “Altın dolu lahit ve yeraltı şehri vardı” AK Partili isim isyan etti: İnsan Erdoğan'a böyle bir yanlış yapılamaz arkadaşlar! Bu bizi çok yaraladı O ülkenin 20 binden fazla askerini Türkiye eğitti! “Bu konuda sizden iyisi yok” deyip kapımızı çaldılar İlk defa savaş gemisi gören Yunanlar: Herkes oraya koştu
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Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal

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Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı tağşiş listelerinde adını 132. kez yazdıran Sabri Akın, halk sağlığını hiçe saymaya kaldığı yerden devam ediyor. Ayçiçeği, pamuk ve kanola gibi ucuz bitkisel yağların yanı sıra zeytinyağına tekstil boyası karıştırarak piyasaya süren Akın'ın hâlâ tutuklanmamış olması büyük bir infiale yol açtı. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, konuyu köşesinde gündeme getirdi. İşte Tezel'in yazısı...

#1
Foto - Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı yeni tağşiş listesinde yine tanıdık bir isim var. Bugüne kadar 71 farklı zeytinyağı markasıyla gündeme gelen Sabri Akın, 132. kez tağşiş listesine girdi. Bursa Nilüfer'de faaliyet gösteren Onay Ticaret'e ait Ayvalık Doğal marka 5 litrelik natürel sızma zeytinyağında tohum yağları tespit edildi. Bu markanın sahibi de Sabri Akın çıktı.

#2
Foto - Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal

İki yıl önce "Gıda teröristleri tutuklanmalı" başlıklı yazımda da "Kim bu Sabri Akın?" diye sormuştum. Adam yıllardır farklı markalarla tağşiş listesine girmeye devam ediyor. Yılmıyor her seferinde başka markalarla piyasaya sahte zeytinyağı sürüyor. Sahteciliğini bir tarafa koyarsak aslında adama istikrarından dolayı ödül vermek gerekiyor! 132. kez tağşiş listesine girmek!

#3
Foto - Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal

Bence gıda sahteciliğinde rekor Sabri Akın'da olabilir. Başvuru yapsa Guinness Rekorlar Kitabı'na bile girer. Sabri Akın zeytinyağını; ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu, susam yağları gibi farklı bitkisel yağlar ve tekstil boyası karıştırarak piyasaya sürüyor. Peki, 132 sahteciliğe rağmen neden Sabri Akın durdurulamıyor?

#4
Foto - Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal

Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilenlere idari para cezası veriliyor. Aynı kişi veya işletmenin 3. kez taklit ve tağşiş yaptığının tespit edilmesi halinde ise, idari para cezasına ek olarak, savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor.

#5
Foto - Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal

Sabri Akın'a ait işletmeler hakkında bugüne kadar kaç kez idari yaptırım uygulandığı, kaç suç duyurusunda bulunulduğu ve bu başvuruların yargıdaki sonuçlarına ilişkin kamuoyuna açıklanmış toplu bir bilgi bulunmuyor. Normalde bu adamın tutuklu olması lazım; ama adamın medyaya yansımış vesikalık bir fotoğrafı bile yok!

#6
Foto - Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal

Taklit ve tağşiş yapanlar sürekli marka ismi değiştirdikleri için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı tağşiş listelerinin hiçbir caydırıcılığı yok. Caydırıcı olsa Sabri Akın, 132 kez bu listeye girmezdi. Taklit ve tağşiş ile ilgili yasalar baştan aşağı değişmeli.

#7
Foto - Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal

Bir kişi ikinci ya da üçüncü kez taklit ya da tağşiş yaptığı zaman direkt tutuklu yargılanmalı ve gıda sektöründe iş yapması tamamen engellenmeli.

#8
Foto - Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal

Halkın sağlığıyla oynayan Sabri Akın denen şahıs da acilen yakalanmalı! 132 kez suç işleyen birinin serbestçe yaşamasına ve çalışmasına müsaade ederseniz, o da dalga geçer gibi dürüst insanları cezalandırmaya devam eder!

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