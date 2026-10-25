Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı tağşiş listelerinde adını 132. kez yazdıran Sabri Akın, halk sağlığını hiçe saymaya kaldığı yerden devam ediyor. Ayçiçeği, pamuk ve kanola gibi ucuz bitkisel yağların yanı sıra zeytinyağına tekstil boyası karıştırarak piyasaya süren Akın'ın hâlâ tutuklanmamış olması büyük bir infiale yol açtı. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, konuyu köşesinde gündeme getirdi. İşte Tezel'in yazısı...