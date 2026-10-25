Çocuklarda yeni tehlike: Ailesiz dijital sığınak

ANLAŞILMAMA KORKUSU Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vesile Alkan Korkmaz, gençlerin yapay zekâyla kurduğu bu ilişkiyi şöyle değerlendiriyor: “Gerçek bir insanla iletişim kurmak risklidir. Çünkü reddedilme, alay edilme ya da anlaşılmama ihtimalini barındırır. ‘Asla reddetmeyen, eleştirmeyen, her soruyu sabırla yanıtlayan’ yapay zekâya sığınmak daha güvenli gelebilir. Oysa burada gerçek bir insan ilişkisi yoktur; yaşanan, gencin kendi zihinsel çerçevesinde oluşan bir iletişim illüzyonudur. Botun ‘Seni anlıyorum, sen haklısın’ demesi, duygusunu gerçekten paylaşan bir insanın kurduğu ilişkiyle aynı olamaz.