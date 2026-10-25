Çocuklarda yeni tehlike: Ailesiz dijital sığınak

GERÇEK SORUNLARDAN KAÇIŞ Bu ilişki ergenin duygusal sorununu geçici olarak ortadan kaldıran yapay bir anestezi olabilir. Fakat aynı zamanda onu gerçek hayatın psikolojik dayanıklılık gerektiren pürüzlerinden koparan bir kaçıştır. Gerçek ilişkilerde çatışma, eleştiri ve anlaşmazlık bulunur. Gençler bunları deneyimleyerek empati kurmayı ve sorunlarla baş etmeyi öğrenir. Yapay zekâyla kurulan pürüzsüz ilişki ise bu sosyal yeteneklerin gelişmesini engeller. Genç, hayatın anlamını ekranın sunduğu hazır çözümler üzerinden kurmaya başlayabilir. Ayrıca yapay zekâ vicdani tutumun boşluğunu da dolduramaz. Çocuklarımıza onu bir sığınak ya da otorite olarak değil, görüşlerini test edecekleri bir fikir aynası olarak kullanmayı öğretmeliyiz.”