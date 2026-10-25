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Teknoloji Artık ekrandan koku da gönderebileceksiniz! Dijital koku dönemi
Teknoloji

Artık ekrandan koku da gönderebileceksiniz! Dijital koku dönemi

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Artık ekrandan koku da gönderebileceksiniz! Dijital koku dönemi

ABD’li araştırmacılar, kokuları algılayarak dijital veriye dönüştüren ve başka bir cihazda yeniden üretebilen “Scentronic” adlı bir teknoloji geliştirdi. Henüz beş farklı koku kategorisini ayırt edebilen sistemin, dijital ortamda koku aktarımına yönelik yeni olanaklar sunması hedefleniyor.

Görüntü ve sesin ardından kokuların da uzaktan paylaşılmasına yönelik çalışmalar ilerliyor. ABD’deki Ohio Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, belirli kokuları tanıyarak başka bir noktada benzer kokuların üretilmesini sağlayan bir teknoloji geliştirdi.

Reuters’ın haberine göre “Scentronic” adı verilen sistem, elektronik burun ile koku üreten cihazları bir araya getiriyor. Araştırma, malzeme bilimi ve mühendisliği alanında doktora öğrencisi Chunyu Yang’ın öncülüğünde yürütüldü ve Science Advances dergisinde yayımlandı.

 

Kokuyu tanıyıp verisini gönderiyor

Sistemdeki elektronik burun, kokularla bağlantılı kimyasal bileşikleri gaz sensörleriyle tespit ediyor. Ardından makine öğrenmesi modeli, algılanan kokuyu daha önce üzerinde eğitildiği kategoriler arasında sınıflandırıyor.

Kokuya ilişkin bilgiler dijital olarak alıcı cihaza iletiliyor. Bu cihaz da içindeki kokulu sıvılardan uygun molekülleri yayarak benzer bir koku oluşturuyor. Böylece internet üzerinden koku molekülleri değil, kokuyu yeniden üretmek için gereken bilgiler aktarılıyor.

Sistem şu anda kek, kahve, portakal gibi koku kategorisini ayırt edebiliyor.

 

Giyilebilir cihazlarla kullanılabilecek

Yaklaşık 15 santimetre çapındaki elektronik burun taşınabilir özellikte olsa da vücuda takılmak üzere tasarlanmadı. Kokuyu yeniden üreten cihazların ise bileklik, kolye ve elde taşınabilen modelleri bulunuyor.

Sistemin daha fazla kokuyla çalışabilmesi için elektronik burnun yeni kokular üzerinde eğitilmesi ve alıcı cihazlara uygun kokulu sıvıların eklenmesi gerekiyor. Araştırmacılar, bir kokuyu doğru tanımanın ve yeniden üretmenin ayrı teknik zorluklar taşıdığına dikkat çekiyor.

Teknolojinin gelecekte uzakta yaşayan aile üyeleri ve arkadaşların yemek kokularını paylaşmasına olanak sağlaması hedefleniyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ile çevrim içi alışveriş de olası kullanım alanları arasında yer alıyor.

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