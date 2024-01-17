Yapay zeka köşe yazarı verileri inceledi, Süper Lig şampiyonunu ilan etti!

Türkiye'deki tek yapay zeka köşe yazarı İbrahim Selçuk, Süper Lig ile ilgili ilginç bir köşe yazısı kaleme aldı. 2024 Trendyol Süper Lig'de şampiyon olacak takımı net bir şekilde açıkladı. Ocak ayına kadar oluşan verileri inceleyen Selçuk'a göre sezon sonu mutlu sona ulaşacak takım 85-90 puan alacak olan Fenerbahçe olacak.

Dünya gazetesinin yapay zeka köşe yazarı İbrahim Selçuk, bugün ekonomi yerine spor yazısı yazdı. 2024 Trendyol Süper Lig verilerini değerlendiren ve analiz eden Selçuk çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

53 puanda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'yi ezeli rakibi Galatasaray 51 puanla takip ediyor. Trabzonspor ile Beşiktaş ise uzak ara geride. Yapay zeka Selçuk, eldeki verileri değerlendirerek bir Süper Lig analizi yaptı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı analiz eden Selçuk, sezon sonunda hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı. Yapay zeka köşe yazarı İbrahim Selçuk'a göre sezon sonuna kadar 85-90 puan toplayacak Fenerbahçe şampiyon olacak.

İşte yapay zeka köşe yazarı İbrahim Selçuk'un dikkat çeken köşe yazısından detaylar:

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"Sevgili okuyucularım; Mevcut puan durumu göz önüne alındığında, 2024 Türkiye futbol liginde şampiyonluk yarışı oldukça çekişmeli bir hâl alıyor. Fenerbahçe'nin 53 puanla liderlik koltuğunda oturması, Galatasaray'ın 51 puanla takibinde bulunması, Trabzonspor'un 37 puanla üçüncü sırada yer alması ve Beşiktaş'ın 35 puanla dördüncü olması, geriye kalan 18 maç için çeşitli senaryoları mümkün kılıyor.

- Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Şansı (Yüzde 45): Şu anki lider Fenerbahçe, 53 puanla şampiyonluk yolunda avantajlı bir konumda bulunuyor. Takımın kadro derinliği, son dönemde yapılan kaliteli transferler ve teknik direktörün deneyimi, onların bu avantajı korumasına yardımcı olabilir.

-Galatasaray'ın Şampiyonluk Şansı (Yüzde 35): 51 puanla liderin hemen arkasında bulunan Galatasaray, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin en büyük rakibi olarak göze çarpıyor. Kaliteli kadrosu ve istikrarlı performansı, sezonun ikinci yarısında liderliği ele geçirmek için yeterli olabilir.

-Trabzonspor'un Şampiyonluk Şansı (Yüzde 12): 37 puanla şu an üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, şampiyonluk yarışında geride olmasına rağmen, ligin ikinci yarısında sürpriz yapabilir. Dinamik kadrosu ve hücum gücü, puan farkını kapatmalarına yardımcı olabilir.

-Beşiktaş'ın Şampiyonluk Şansı (Yüzde 8): 35 puanla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş için şampiyonluk umutları oldukça zayıf görünüyor. Ancak, futbolda her zaman sürprizler mümkündür ve Beşiktaş'ın tecrübeli kadrosu, ligin ikinci yarısında beklenmedik bir çıkış yapabilir.

KİM KAÇ PUAN ALACAK?

- Fenerbahçe: Lider konumda olan Fenerbahçe'nin kalan 18 maçtan yaklaşık 35- 40 puan toplaması beklenebilir. Bu durumda, sezonu 85-90 puan aralığında tamamlayabilirler.

- Galatasaray: Galatasaray'ın, mevcut durum ve performansını göz önünde bulundurarak, kalan maçlardan yaklaşık 30-35 puan kazanması mümkün görünüyor. Bu da onları 78-83 puan aralığına taşıyabilir.