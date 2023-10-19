  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nedim Şener, topu tam 90’a taktı! Utançtan insan içine çıkamayacak! Resmen yerin dibine girdi

Bir gece ansızın Tepenize ineriz tatbikatı

Hülya Koçyiğit, “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi! Böyle rest çekti! Konuş abla, konuş

Exxen çökmüştü! Son maçta sınıfta kalan Acun Ilıcalı'dan flaş karar

İsrail’e en kallavi tepki, hiç beklenmedik isimden geldi! Şarkıcı Cenk Eren’in o sözlerini duyan, “Sen ne kral bir adammışsın” dedi

Yumruk girişimi ve hakaretler! CHP’li vekiller birbirine girdi!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 42 terörist daha sarı torbada

Hukuk fakültesi okuyacaklar dikkat! Puanlar yükseltilip, kontenjanlar azaltılacak

Şarkıcı Linet’ten görülmemiş alçaklık! Siyonist haydutları böyle savundu! Hadi o zaman yallah İsrail’e

Birbirlerine neler demişler neler! CHP’deki kavga Whatsapp’ta
Teknoloji Yapay zeka insanların yerini alıyor! Artık toplantılara da girecekler...
Teknoloji

Yapay zeka insanların yerini alıyor! Artık toplantılara da girecekler...

Yeniakit Publisher
2023-10-19 17:46:00 -
Yapay zeka insanların yerini alıyor! Artık toplantılara da girecekler...

Microsoft tarafından geliştirilen yeni yapay zeka asistanının, artık toplantılara da katılabileceği öğrenildi.

Microsoft tarafından geliştirilen ChatGPT’ye benzer bir yapay zeka aracı, 1 Kasım’dan itibaren Office uygulamaları içerisindeki yerini alacak. Microsoft 365 Copilot adı verilen araç, Teams üzerinde yapılan toplantıları özetleyebilecek.

Email taslakları oluşturabilecek yeni araç, yeni belge, grafik ve Powerpoint sunumlarını da saniyeler içerisinde hazırlayabilecek.

'Bağımlı hale gelme' endişesi!

Microsoft, yeni aracın “angarya” işleri azaltacağını söylüyor. Ancak bu tür araçların, çalışanların yerini alması yönünde de endişeler dile getiriliyor. İşletmelerin ve insanların bu tür uygulamalarla, yapay zeka destekli yardıma bağımlı hale gelme ihtimali de diğer bir endişe nedeni.

Microsoft 365'in Genel Müdürü Collette Stallbaumer, Copilot kullanıcısının aracı kullanıp kullanmadığını açıklamasının insanlara bağlı olduğunu söylüyor. Stallbaumer, “Bu bir araç. Ve insanlar bunu sorumlulukla kullanma sorumluluğuna sahipler” diyor.

Ancak AB, yapay zeka araçlarının sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamanın, onları geliştiren firmaların elinde olduğunu belirtiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lansmanı öncesinde Copilot’u kullanma fırsatına sahip oldum.

Araç, ChatGPT'nin temelini oluşturan teknolojinin aynısını kullanıyor. Microsoft, ChatGPT’yi geliştiren OpenAI şirketine de milyarlarca dolar yatırım yaptı.

Copilot’u Microsoft çalışanlarından Derek Snyder'ın dizüstü bilgisayarında kullandım. Araç, her kullanıcının kendi hesabına tanımlanıyor. Kullanıcılar ya kendileri ya da şirket erişimleriyle araca erişebiliyor.

Microsoft, verilerin güvenli bir şekilde yönetildiğini, teknolojinin geliştirilmesi için kullanılmayacağını söylüyor.

Stallbaumer, yeni geliştirilen teknolojiyi şöyle anlatıyor:

Copilot'a dair ilk izlenimim, ofis işleri yapanlar için kullanışlı bir araç olacağı yönünde. Ama insan kaynaklarından tasarruf yapmayı hedefleyen şirketlerde de rekabetçi birer iş arkadaşı olabilir.

Araç, tamamen hayal ürünü olan uzun e-mailleri saniyeler içerisinde özetleyebildi. Hiçbirimiz hiçbir e-maili okumamış olsak da Copilot, kısa bir yanıt önerdi. Aşağı doğru açılan bir menüde yanıtın daha güncel bir dille daha uzun hale getirilebilmesi için seçenekler sunuldu. Ardından da robot, önerilen fikirlere hayranlık duyulduğunu ifade eden ve heyecanla projeye dahil olunacağını belirten samimi bir cevap yazdı.

Bu işlemin ardından iki seçeneğimiz var: Ya e-maili göndermeden önce metni düzenleyebiliriz, ya da yapay zeka tarafından oluşturulan bu e-maili aynı şekilde gönderebiliriz. E-mailde, metnin Copilot tarafından oluşturulduğuna dair hiçbir ipucu yer almıyor.

Aracın daha sonra bir Word dökümanı içeriğini baz alarak 43 saniye içerisinde Powerpoint sunusu hazırladığını da gördüm. Copilot, eğer varsa Word içerisindeki görselleri kullanabileceği gibi, telifi olmayan yeni görseller de yaratabiliyor. Araç basit ama etkili bir sunum oluşturdu.

Copilot, sunumu daha renkli bir hale getirme talebimi ise anlamadı. Beni elle değişiklikler yapabileceğim Powerpoint menülerine yönlendirdi.

Son olarak da Microsoft Teams toplantılarına baktık.

Teams, şirketler tarafından şirketiçi yazışmalar ve görüntülü toplantılar yapmak için kullanılan bir program.

Copilot, bu toplantılarda yapılan tartışmanın içinde geçen çeşitli konuları tespit etti ve bunlara ait özetler sunabildi. Gerektiğinde bir kişinin ne söylediğini de özetleyebildi. Anlaşmazlıklar halinde de bu meselelerin artılarını ve eksilerini grafikler haline getirebildi. Tüm bunları yapması ise saniyeler aldı. Araç, toplantılarda kişilerin performanslarını ölçmek üzere programlanmamış. Yani toplantıdaki en iyi ya da en kötü konuşmacıyı seçmiyor.

ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu
ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

Teknoloji

ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

Popüler web siteleri ChatGPT'ye savaş açtı
Popüler web siteleri ChatGPT'ye savaş açtı

Teknoloji

Popüler web siteleri ChatGPT'ye savaş açtı

ChatGPT için yolun sonu gözüktü!
ChatGPT için yolun sonu gözüktü!

Teknoloji

ChatGPT için yolun sonu gözüktü!

17 doktorun 3 senede koyamadığı teşhisi ChatGPT koydu!
17 doktorun 3 senede koyamadığı teşhisi ChatGPT koydu!

Teknoloji

17 doktorun 3 senede koyamadığı teşhisi ChatGPT koydu!

Yapay zeka çılgınlığı devam ediyor! ChatGPT artık görebiliyor, duyabiliyor ve...
Yapay zeka çılgınlığı devam ediyor! ChatGPT artık görebiliyor, duyabiliyor ve...

Teknoloji

Yapay zeka çılgınlığı devam ediyor! ChatGPT artık görebiliyor, duyabiliyor ve...

ChatGPT internete bağlanıyor! Artık gerçek zamanlı bilgi verecek
ChatGPT internete bağlanıyor! Artık gerçek zamanlı bilgi verecek

Teknoloji

ChatGPT internete bağlanıyor! Artık gerçek zamanlı bilgi verecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23