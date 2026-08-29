Gizli çekilip sosyal medyada satılmış! Sözde güzellik merkezinde rezalet
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bakırköy’de bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilerek ücret karşılığında sanal medya platformlarında yayınlandığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallerde yapılan incelemede yaklaşık 14 bin videonun bir platform üzerinden paylaşıldığı belirlendi.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve kayıtların sanal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından iş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1’i aktif, 6’sı sökülü toplam 7 cihaz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı belirlendi. Çalışmalar kapsamında iş yeri sahibi ile kamera sistemini kurduğu tespit edilen 2 şüpheli, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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