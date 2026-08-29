ABD'de 163 kayıp çocuk insan tacirlerinin elinden kurtarılırken, Avrupa'dan dehşete düşüren itiraflar geldi. Belçika'daki lüks şatolarda toplanan sözde soyluların, kimsesiz göçmen çocukları ormana salıp acımasızca avladığı ve katlettiği ortaya çıktı.

Batı'nın çürümüş ahlaki yapısı ve kan donduran sapkınlıkları bir kez daha gün yüzüne çıktı. Sözde medeniyetin beşiği ABD ve Avrupa'dan peş peşe gelen haberler, küresel pedofili ve insan kaçakçılığı ağlarının iğrenç yüzünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Florida'da Operasyon

Küresel sapkınlık şebekelerine yönelik ABD'de dev bir adım atıldı. Florida eyaletinde 5 gün süren geniş çaplı operasyon neticesinde, yaşları henüz 2 aylık ile 17 arasında değişen tam 163 kayıp çocuk, insan tacirlerinin karanlık ellerinden kurtarıldı. Epstein benzeri sapkın ağlara büyük bir darbe vuran bu tarihi operasyonda şimdilik üç kişi kıskıvrak yakalandı. Florida Başsavcısı, masum çocuklara yönelik bu iğrenç istismar suçlarını işleyen sapkınlar için idam da dahil olmak üzere yasaların elverdiği en ağır cezaları talep edeceklerini sert bir dille duyurdu.

Şatolarda Çocuk Avı

Okyanusun ötesinde bu kurtuluş yaşanırken, ahlaki çöküntünün bir diğer adresi Avrupa'nın göbeğinden kan donduran itiraflar geldi. Gazeteci Karl Zero’nun yayınladığı kanıtlar ve tanık ifadeleri, elitlerin ve Belçika aristokrasisinin bulaştığı "çocuk avı" vahşetini ortaya çıkardı. "Ritüel İstismarının Elli Yolu" isimli sapkın ağın elinden kurtulmayı başaran İsviçreli Chantal Frei ve Flaman Anneke Lucas, sözde soyluların lüks şatolarda düzenlediği iğrenç ritüelleri deşifre etti.

Göçmenlere Vahşet

Kan donduran ifadelere göre, özellikle sahipsiz ve kimsesiz göçmen çocukları bu şeytani şebekeler tarafından hedef alınıyor. Çıplak halde ormanlara salınan masum çocuklar, Belçika'daki Sautou ve Amerurois şatoları gibi gözlerden uzak özel mülklerde toplanan aristokratlar tarafından birer av hayvanı gibi kovalanıyor. Sapkın elitler, ormanda yakaladıkları savunmasız çocukları iğrenç ritüelleriyle istismar ettikten sonra acımasızca katlediyor.

Batı'nın süslü şatolarında ve lüks malikanelerinde saklanan bu karanlık tablo, küresel sapkınlık şebekelerinin ne denli derinlere kök saldığını bir kez daha acı bir şekilde kanıtlıyor.