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Gündem Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos müjdesi
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos müjdesi

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos müjdesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; askeri müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), vatandaşlara müjdeyi duyurdu. 

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

 

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda askeri müzeler tüm halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır.

Askeri müzelerimiz; Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmir Müze Gemiler, İzmit Müze Gemiler, Mersin Deniz Müzesi, Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi."

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