Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos müjdesi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; askeri müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), vatandaşlara müjdeyi duyurdu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda askeri müzeler tüm halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır.
Askeri müzelerimiz; Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmir Müze Gemiler, İzmit Müze Gemiler, Mersin Deniz Müzesi, Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi."