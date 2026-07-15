Yapay zeka güven tuzağı: Sahte yüzler gerçekleri solladı

İnsan zihni, karşısındakinin dürüstlüğünü anlamak için yüzyıllardır yüz hatlarına odaklanıyor. Ancak teknoloji artık bu ilkel savunma mekanizmamızı manipüle edebiliyor. Lancaster Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, yapay zeka tarafından oluşturulan dijital portrelerin, gerçek insanlardan daha fazla güven uyandırdığını ortaya koydu.

Eskiden yapay zeka tarafından üretilen görselleri yakalamak basitti. Fazladan parmaklar, orantısız kulak memeleri veya diş yapısındaki tuhaflıklar, görselin sahte olduğunu hemen ele veriyordu. Fakat görüntü oluşturma modelleri gelişti ve bu görsel hataları tamamen tarihe gömdü. Journal of Vision dergisinde paylaşılan araştırmada, katılımcılara hem gerçek hem de yapay zeka ürünü portreler sunuldu. Deneklerin sadece yüzde 58,4'ü doğru tahminde bulunabildi. Bu sonuç, insan gözünün artık dijital olan ile gerçek olan arasındaki sınırı ayırt edemediğini gösteriyor.

GERÇEKTEN DAHA İNANDIRICI

İlginç olan, katılımcıların en yüksek güven puanını gerçek insanlara değil, difüzyon modelleriyle üretilen sahte yüzlere vermesiydi. Beynimiz, evrimsel süreçte ortalama ve pürüzsüz hatlara sahip yüzleri "daha tanıdık" ve dolayısıyla "daha güvenilir" olarak kodladı. Yapay zeka sistemleri de tam olarak bu stratejiyi kullanıyor. Milyonlarca veriyi işleyerek oluşturdukları "idealize edilmiş" yüzler, insan psikolojisindeki çekici olanın güvenli olduğu yanılgısını tetikliyor.

Doktora öğrencisi Alexis McGuire ve ekibi, bu durumun siber dolandırıcılık vakaları için büyük bir tehlike arz ettiğini belirtiyor. Kötü niyetli kişiler, kurbanlarını ikna etmek için artık sahte kimliklerini bu "güven verici" dijital yüzlerle tamamlıyor. İnternet dünyasında güvenlik algımız, görselliğin oluşturduğu illüzyon nedeniyle her geçen gün daha da kırılgan hale geliyor.