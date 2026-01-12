Yapay zeka fark etti: Kayıp dağcıyı ele veren kırmızı piksel

İtalya’nın Piemonte bölgesinde kaybolan deneyimli dağcının akıbeti, aylar sonra yapay zeka desteğiyle aydınlatıldı. 66 yaşındaki Nicola Ivaldo’nun cansız bedeni, drone’larla çekilen binlerce görüntüyü analiz eden bir yazılımın, karla kaplı dağ yamacında yalnızca 'kırmızı bir pikseli' işaretlemesi sayesinde bulundu.

Eylül 2024’te tek başına tırmanışa çıkan Ivaldo, işe gitmemesi üzerine kayıp olarak bildirildi. Yakınlarına nereye gittiğini söylememiş olan dağcının izine dair tek ipucu, aracının Valle Varaita’daki Castello di Pontechianale köyü yakınlarında bulunmasıydı.

Bölgedeki geniş ve engebeli arazi nedeniyle arama çalışmaları haftalarca sürdü. Elli kişiden fazla kurtarma görevlisi karadan, helikopterler ise havadan arama yaptı. Ancak erken yağan kar ve zorlu hava koşulları nedeniyle operasyon sonuçsuz kaldı.

ARAMALAR YAPAY ZEKA İLE YENİDEN BAŞLADI

Temmuz 2025’te, karların büyük ölçüde erimesinin ardından arama çalışmaları bu kez yapay zeka destekli drone teknolojisiyle yeniden başlatıldı. Piemonte Dağ ve Mağara Kurtarma Servisi, dağ yamaçlarını ve dar kaya oluklarını tarayan iki drone ile 2 bin 600’den fazla yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekti.

Görüntüler, doğal manzaradaki renk ve doku farklılıklarını tespit edebilen bir yapay zeka yazılımı tarafından piksel piksel analiz edildi. Saatler süren incelemenin ardından yazılım, kurtarma ekiplerinin odaklanması gereken birkaç noktayı işaretledi.

Üç gün sonra, yapay zekanın 'ilgi noktası' olarak belirlediği alanlardan birinde, Monviso’nun kuzey yamacında yaklaşık 3 bin 150 metre yükseklikte Ivaldo’nun cansız bedeni bulundu. Ekipler, kırmızı bir dağcı kaskını tespit eden yazılımın, aramanın seyrini değiştirdiğini belirtti.

KURTARMA EKİPLERİ İÇİN YENİ BİR ARAÇ

Yetkililer, yapay zekanın geleneksel arama yöntemlerinin yerini almadığını, ancak özellikle geniş ve açık arazilerde kurtarma çalışmalarını önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguladı. Daha önce Polonya, Avusturya ve İskoçya’da da benzer teknolojilerle kayıp kişiler bulunmuştu.

Uzmanlar, yapay zekanın yoğun bitki örtüsü ya da karmaşık arazi yapılarında hala sınırlamaları olduğunu, yanlış alarmlar verebildiğini ifade etti. Buna rağmen, teknolojinin geliştirilmesiyle birlikte arama-kurtarma çalışmalarında hayati bir rol üstlenebileceği değerlendiriliyor.