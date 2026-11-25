50 bin ton tahıla el konuldu: İçinden fare ve kuş dışkısı çıktı
Danimarka'da piyasaya aşırı derecede kirlenmiş tahıl ve kolza tohumu sürdüğü gerekçesiyle Danish Agro şirkete ait 50.000 ton tahıl ve tohum ürününe el konuldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Danimarka'da piyasaya aşırı derecede kirlenmiş tahıl ve kolza tohumu sürdüğü gerekçesiyle Danish Agro şirkete ait 50.000 ton tahıl ve tohum ürününe el konuldu.
Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi, insan tüketimine uygun olmayan tahıl ve kolza tohumunu piyasaya sürdüğü gerekçesiyle Danish Agro hakkında şikayette bulundu. Farmer’ın haberine göre, kirlenmiş ham maddenin bir bölümü denetimlerden önce un ve yağ üretiminde kullanılmıştı. Danimarka Teknik Üniversitesi’nin bağımsız incelemesine göre, söz konusu tahıldan üretilen un tüketiciler için sağlık riski oluşturabilir.
Kuş, fare ve sıçan dışkısı tespit edildi İlk bulgular, eylül ayında şirketin Dalmose, Nakskov ve Nykøbing Falster’deki depolarında yapılan denetimlerde ortaya çıktı. Yetkililer stokların bir bölümünde küf, kuş, fare ve sıçan dışkısı tespit etti. Sonbaharda yapılan ek kontrollerde ölü haşerelere ve kuş kalıntılarına da rastlandı.
Şirket iddiaları reddetti Gıda idaresinin raporuna göre Danish Agro, insan tüketimine uygun olmayan ürünlerin satışından önemli ölçüde kazanç sağladı.
Şirketin CEO’su Christian Laursen, denetimlerde belirlenen eksikliklerden üzüntü duyduğunu söyledi ve şirketin kirlenmiş tahılı bilerek sattığı iddiasını reddetti. Danish Agro’ya daha önce de insan tüketimine yönelik tahıllarla ilgili ihlaller nedeniyle 200 bin Danimarka kronunun üzerinde para cezası verilmişti.
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