Kuş, fare ve sıçan dışkısı tespit edildi İlk bulgular, eylül ayında şirketin Dalmose, Nakskov ve Nykøbing Falster’deki depolarında yapılan denetimlerde ortaya çıktı. Yetkililer stokların bir bölümünde küf, kuş, fare ve sıçan dışkısı tespit etti. Sonbaharda yapılan ek kontrollerde ölü haşerelere ve kuş kalıntılarına da rastlandı.