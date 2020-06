Yapay zeka araştırmacı gazeteciliği etkilemeyecek

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berrin Kalsın: - "Bu konuda en çok tartışılan nokta, gazetecilerin işlerinden olacağı, yani istihdam sorunu oldu. Ancak her ne kadar algoritmalar, temel habercilik pratiklerini devralsalar da haberin her zaman insani dokunuşa ihtiyacı olduğu bir gerçek" - "Algoritmalar, temel işleri yaparak bir anlamda gazetecilerin özel haberlere daha fazla zaman ayırmalarına olanak sağlıyor" - "Analiz, değerlendirme veya yorumlama gibi özelliklere özellikle araştırmacı gazetecilikte her zaman ihtiyaç duyulması bu korkuların aslında bir anlamda yersiz olduğunu gösteriyor"