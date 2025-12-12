‘Yapamazsın’ diyenlere inat başarmıştı! Türkiye'nin tanıdığı gün nazara geldi

Sivas’ta yaşayan 35 yaşındaki Rabia Demir, çocukluk hayali olan TIR şoförlüğünü gerçekleştirerek, kentin ilk kadın silobas şoförü oldu. Toplumsal ön yargılara aldırmadan mesleğe başlayan Demir, diğer kadınlara da ilham kaynağı olurken erkek meslektaşlarına taş çıkartı. Demir, haberlerinin paylaşılıp ülkede gündem olduğu gün trafik kazası geçirdi.

Haberlerinin çıktığı gün trafik kazası geçirmesini nazara bağlayan Demir, "Dün bir kaza yaptım. Yağışlı havadan dolayı TIR'ı kaydırdım ve tır yan yattı. 22 kilometre hızla kazayı yaptım yani hızlı da değildim. İlk dorseyi kaydırınca haliyle çekici de kaydı. Kemerim bağlıydı ve bu yüzden yara almadan kazayı atlattım. Dorseyi kaldırıma çarpıp patlatmadım şükür. Dorsenin içerisinde 42 ton yük vardı. Kazadan sonra camı tekmeledim çıkmak için ama çıkamadım. Kazayı gören vatandaşlar, dışarıda camı kırarak beni çıkarttılar. Zaten aracın kaza anında bir dengesizlik yaşadığını fark ettim. Arkadan da başka bir araba korna çaldı, onu da duydum. Daha sonra ise zaten devrildim ve aradaki saniyelerde ne yaşadığımı hatırlamıyorum. Kazadan sonra hemen patronumu aradım ve hemen onlarda geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı hastaneye götürdü. Bu olayda nazardan dolayı oldu. Cana geleceğine mala gelsin. Yeni kullanacağım tırın üzerine ‘maşallah’ yazısı yazdıracağım. Bunun sebebi ise kendimi nazarlardan korumak için yapacağım. Kazayı yapanlar her zaman kadınlar değildir. Tecrübesi olan erkeklerde kaza yapabiliyor. Hayallerinizin peşinden koşun. Bir kere korktunuz diye hemen pes etmeyin" dedi.