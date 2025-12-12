  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı

İmamoğlu cephesinde şok rakamlar! Dilek İmamoğlu’nun danışmanına aylık 340 bin TL maaş

Yeni asgari ücret için masada hangi rakamlar var? 2026 asgari ücret zam oranı kaç olacak? Komisyon ilk kez bir araya geliyor

Başkan Erdoğan: Barış ancak adaletle mümkün

Netanyahu'dan yalan üstüne yalan! İsrail kasabı çocukları katlettiğini yalanladı

Osmanlı'nın önemli isimlerindendi: İsrail İzzet el Kassam'ın kabrine saldırdı!

Artık her şeyi açık açık konuşuyorlar! Küresel haydut Venezuela petrolüne ne olacağını ilan etti

Galatasaray’da bahis depremi! Gözaltına alınabilirler!

FETÖ’cü Elif Shafak İngiltere Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atandı

Maduro'yu göndermek istiyordu! Petro'dan Trump'a özel davet
Gündem ‘Yapamazsın’ diyenlere inat başarmıştı! Türkiye'nin tanıdığı gün nazara geldi
Gündem

‘Yapamazsın’ diyenlere inat başarmıştı! Türkiye'nin tanıdığı gün nazara geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Yapamazsın’ diyenlere inat başarmıştı! Türkiye'nin tanıdığı gün nazara geldi

Sivas’ın ilk kadın TIR şoförü olarak gündem olan Rabia Demir, hakkında övgü dolu haberlerin yayımlandığı gün trafik kazası geçirdi. Kazayı yara almadan atlatan Demir, nazara geldiğini söyledi.

Sivas’ta yaşayan 35 yaşındaki Rabia Demir, çocukluk hayali olan TIR şoförlüğünü gerçekleştirerek, kentin ilk kadın silobas şoförü oldu. Toplumsal ön yargılara aldırmadan mesleğe başlayan Demir, diğer kadınlara da ilham kaynağı olurken erkek meslektaşlarına taş çıkartı. Demir, haberlerinin paylaşılıp ülkede gündem olduğu gün trafik kazası geçirdi.

Haberlerinin çıktığı gün trafik kazası geçirmesini nazara bağlayan Demir, "Dün bir kaza yaptım. Yağışlı havadan dolayı TIR'ı kaydırdım ve tır yan yattı. 22 kilometre hızla kazayı yaptım yani hızlı da değildim. İlk dorseyi kaydırınca haliyle çekici de kaydı. Kemerim bağlıydı ve bu yüzden yara almadan kazayı atlattım. Dorseyi kaldırıma çarpıp patlatmadım şükür. Dorsenin içerisinde 42 ton yük vardı. Kazadan sonra camı tekmeledim çıkmak için ama çıkamadım. Kazayı gören vatandaşlar, dışarıda camı kırarak beni çıkarttılar. Zaten aracın kaza anında bir dengesizlik yaşadığını fark ettim. Arkadan da başka bir araba korna çaldı, onu da duydum. Daha sonra ise zaten devrildim ve aradaki saniyelerde ne yaşadığımı hatırlamıyorum. Kazadan sonra hemen patronumu aradım ve hemen onlarda geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı hastaneye götürdü. Bu olayda nazardan dolayı oldu. Cana geleceğine mala gelsin. Yeni kullanacağım tırın üzerine ‘maşallah’ yazısı yazdıracağım. Bunun sebebi ise kendimi nazarlardan korumak için yapacağım. Kazayı yapanlar her zaman kadınlar değildir. Tecrübesi olan erkeklerde kaza yapabiliyor. Hayallerinizin peşinden koşun. Bir kere korktunuz diye hemen pes etmeyin" dedi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23