Son dakika: Ekrem İmamoğlu o davadan ceza aldı
Eski Ordu Valisi Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. İmamoğlu artık ‘Sabıkalı’ oldu
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sırasında Karadeniz gezisi kapsamında 5 Haziran 2019’da Ordu programının ardından İstanbul’a gitmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki VIP Salonu'nda dönemin Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.
TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'nun bu davadan 7.200 TL para cezası aldığını bunun siyasi yasak anlamına gelmediğini ama adli sicile artık sabıkalı olarak geçtiğini söyledi