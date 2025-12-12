Telefon almak da lüks olacak! Donanım düşür fiyat artır dönemi başlıyor

Markalar yükselen bellek maliyetlerini karşılayabilmek için cihaz fiyatlarını artırmaya ve teknik özellikleri düşürmeye başladı. 2026 sevkiyat tahminlerinde aşağı yönlü yeni revizyonlar yapılırken, pazar payının giderek daha az sayıda büyük markada toplanacağı da netleşiyor.

Bellek maliyetlerindeki artış üreticileri fiyat yükseltmeye ve özellik kısmaya zorluyor

TrendForce, bellek bileşeninin artık akıllı telefon ve bilgisayarlardaki toplam üretim maliyetinde çok daha büyük bir pay aldığını belirtiyor. Bu durum en karlı şirketlerden biri olan Apple’da bile fark ediliyor.

2026’nın ilk çeyreğinde iPhone’larda kullanılan belleğin toplam BOM (Bill of Materials-Ürün Bileşen Listesi) maliyetindeki oranı belirgin şekilde artacak. Bu tablo Apple’ın yeni modeller için fiyat değerlendirmelerini yeniden gözden geçirmesine, eski modellerde uyguladığı indirimlerin azaltılmasına veya tamamen kaldırılmasına neden olabilir.

Android ekosisteminde ise durum daha da kritik. Orta ve alt segmentte bellek kapasitesi cihazların en önemli pazarlama unsurlarından. Belleğin BOM içindeki yüksek payı nedeniyle Android üreticileri 2026’da piyasaya çıkacak yeni modellerin fiyatlarını artırmak zorunda kalacak. Ayrıca halihazırda satılan bazı modellerin fiyatlandırması veya satış ömrü yeniden düzenleniyor. Aksi durumda markaların zararla karşılaşması kaçınılmaz hale geliyor.

Bellek maliyetlerindeki yükseliş dizüstü bilgisayar üreticilerinin planlarını da doğrudan etkiliyor. Özellikle yüksek segment ultrabook modelleri DRAM’in doğrudan anakarta lehimlendiği tasarımlara sahip olduğu için kapasite düşürme gibi bir maliyet azaltma seçeneğine sahip değil.

Bu da fiyat baskısının bu segmentte çok daha erken ve çok daha sert hissedilmesine neden oluyor. Üreticiler ürün gamlarını, tedarik stratejilerini ve bölgesel satış planlarını yeniden düzenlemek zorunda kalıyor.

Tüketici dizüstü bilgisayarı pazarında talep hala fiyata ve teknik özelliğe duyarlı şekilde hareket ediyor. Ancak mevcut stok seviyeleri ve piyasada hala bulunan nispeten ucuz bellek modülleri kısa vadede fiyatların çok sert dalgalanmasını engelliyor.

Buna rağmen TrendForce orta ve uzun vadede teknik özellik düşürme veya fiyat artırma adımlarının zorunlu hale geleceğini belirtiyor. 2026’nın ikinci çeyreği itibarıyla PC pazarında daha büyük fiyat oynaklıkları öngörülüyor.

DRAM maliyetleri arttıkça üreticiler teknik özellikleri yavaşlatma veya yükseltme döngülerini erteleme yoluna gidiyor. 2026’da en büyük daralma giriş seviyesi akıllı telefonlarda yaşanacak. Bu segmentte bellek kapasitesi yeniden 4 GB seviyesine dönüyor.

Orta ve üst segmentte ise bellek yükseltme hızının yavaşladığı ve minimum kapasitelere yakın değerlerin korunduğu görülüyor. Dizüstü bilgisayarlarda ise giriş seviyesinde 8 GB DRAM’den daha aşağı inmek işletim sistemi gereksinimleri ve işlemci eşleşmeleri nedeniyle mümkün olmadığı için bu segmentte fiyat odaklı çözümler gecikmeli yansıyacak.

TrendForce’un yayımladığı son tablo da piyasadaki teknik özellik düşüşünü açıkça ortaya koyuyor. Orta segment akıllı telefonlarda 12 GB RAM’in yavaş yavaş ortadan kalkacağı, giriş seviyesinde ise daha önce 4-8 GB arası sunulan bellek seçeneklerinin 4 GB’a sabitlendiği görülüyor. Dizüstü bilgisayarlarda da benzer şekilde orta segmentin 8-16 GB aralığına sıkıştığı, giriş seviyesinin ise 8 GB’da kaldığı aktarılıyor. Bu tablo aynı zamanda bellek krizinin üreticiler üzerindeki baskısının 2026 boyunca devam edeceğini gösteriyor.