Yanmış pilavı kurtarma yöntemleri
Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olan pilavı yaparken yaktıysanız sakın atmayın. Siz de bu yöntemle yanmış pilavınızı kurtarabilirsiniz.15 Temmuz 2018 Pazar 18:20
Dibi tutan pilavlar genellikle çöpe giderler. Bu nedenle hem pirinç hem de emeğiniz ziyan olur. Size vereceğimiz tavsiyeyle başınıza böyle bir şey geldiğinde pilavınızı kolaylıkla kurtarabilirsiniz.
Dibi tutan ya da yanan pilavınızı çöpe atmak yerine ekmek kullanabilirsiniz. Ocakta unutulmuş pilavın üzerine bir dilim beyaz ekmek koyun ve tencerenin kapağını kapatın.
Ekmeği 2-3 dakika beklettikten sonra tencereden alın. Ekmek pilavda oluşan yanık kokusunu anında alır.
Daha sonra yanık pirinçleri almamaya dikkat ederek pilavı başka bir tencereye aktarın. Bu sayede yeniden pilav yapmak yerine hali hazırda olan pilavı değerlendirmiş olursunuz.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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