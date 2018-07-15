Yanmış pilavı kurtarma yöntemleri

Dibi tutan pilavlar genellikle çöpe giderler. Bu nedenle hem pirinç hem de emeğiniz ziyan olur. Size vereceğimiz tavsiyeyle başınıza böyle bir şey geldiğinde pilavınızı kolaylıkla kurtarabilirsiniz.

Dibi tutan ya da yanan pilavınızı çöpe atmak yerine ekmek kullanabilirsiniz. Ocakta unutulmuş pilavın üzerine bir dilim beyaz ekmek koyun ve tencerenin kapağını kapatın.

Ekmeği 2-3 dakika beklettikten sonra tencereden alın. Ekmek pilavda oluşan yanık kokusunu anında alır.

Daha sonra yanık pirinçleri almamaya dikkat ederek pilavı başka bir tencereye aktarın. Bu sayede yeniden pilav yapmak yerine hali hazırda olan pilavı değerlendirmiş olursunuz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.