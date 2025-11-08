  • İSTANBUL
Dünya Yanlışlıkla serbest bırakılan mahkumlar yakalandı!
Yanlışlıkla serbest bırakılan mahkumlar yakalandı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İngiltere'de son iki haftada yanlışlıkla salınan 3 suçludan sonuncusu Londra Metropolitan Polisi tarafından Finsbury Park bölgesinde yakalandı.

Son iki haftada 3 suçlu, yanlışlıkla cezaevinden salıverilmiş, bu durum muhalefetin büyük tepkisini çekmişti.

İlk olarak ülkede düzensiz göçmenlerin tutulduğu otellerin önünde göç karşıtı eylemlerin başlamasına sebep olan Etiyopyalı sığınmacı Hadush Kebatu, 24 Ekim'de yanlışlıkla salıverilmişti.

