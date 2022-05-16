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Gündem "Yanlış infaz"da da onların izi çıktı!
Gündem

"Yanlış infaz"da da onların izi çıktı!

Esnaf Mecnun Avuoğlu'nun hedef alındığı silahlı saldırıda yanlışlıkla Moaz Aspar adlı kişinin öldürülmesi olayından da FETÖ ile ilgili detaylar çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 09:58:00 -
"Yanlış infaz"da da onların izi çıktı!

İstanbul Eminönü'de esnaflık yapan Mecnun Avuoğlu'nun hedef alındığı silahlı saldırıda yanlışlıkla Moaz Aspar adlı kişinin öldürülmesi olayından FETÖ ile ilgili detaylar çıktı.

Tahtakale'de ticaretle uğraşan Mecnun Avuoğlu'nun iddiasına göre husumet, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesine dayanıyordu.

Avuoğlu, Çin'den Türkiye'ya mal gönderdiğini, tüm paraları ödenen, evrakı tam olan mallara gümrükten geçişi sırasında Kaçakçılık Şube'de görevli Yüksel Hınıslı'nın Muzaffer İpek ve Mehmet İpek'le hareket ederek el konulup para istendiğini söyledi.

15 Temmuz'dan sonra FETÖ bağlantısı gerekçesiyle Muzaffer İpek'in polislikten ihraç edilmesiyle peş peşe davalar açan Avuoğlu ile İpek ailesi arasında husumet başladı. Avuoğlu sık sık tehdit ve saldırılara maruz kaldı.

Son olarak 31 Mart günü pusu kuran Özhan G. ile Mehmet K. yanlışlıkla Mecnun Avuoğlu yerine Suriyeli Moaz Aspar'ı (25) öldürdü. İki zanlı tutuklandı. Ancak firari iki eski polise ulaşılamadı.

Polisin, firari iki meslektaşın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin yakalanması çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Sabah

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