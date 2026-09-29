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Yaşam Yanlış iğne hayatını altüst etti ama o pes etmedi
Yaşam

Yanlış iğne hayatını altüst etti ama o pes etmedi

Yeniakit Publisher
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Yanlış iğne hayatını altüst etti ama o pes etmedi

Adana’da 3 aylıkken yapılan yanlış iğne nedeniyle konuşma ve hareket kabiliyetinde kalıcı sorunlar yaşayan 52 yaşındaki Ergün Alakuş, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için evini sattı ve kendi işletmesini açtı.

Adana’da 3 aylıkken yapılan yanlış iğne nedeniyle konuşma ve hareket kabiliyetinde kalıcı sorunlar yaşayan 52 yaşındaki Ergün Alakuş, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için evini sattı ve kendi işletmesini açtı.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayalinden vazgeçmeyen Alakuş, annesinden öğrendiği lezzetleri işletmesinde müşterilerle buluşturuyor. Alakuş, annesinin tariflerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırarak bu lezzetleri daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.
Adana’da henüz 3 aylıkken geçirdiği menenjitin ardından yapılan yanlış iğne Ergün Alakuş’un konuşma ve hareket kabiliyetinde kalıcı sorunlar bıraktı. Yazılım sektöründe kendini geliştirerek geçimini sağlayan Ergün Alakuş, geçen yıl annesinin lahmacunlarını tüm Türkiye’ye tattırma hayaliyle öncelikle motorsuz bir araba tasarladı.

Turuncu rengiyle kenti temsil eden arabada fuar alanına giderek misafirlere annesinin lahmacun harcının lezzetini sunan Alakuş, bununla da yetinmeyip sattığı evinden elde ettiği parayı sermaye yaparak bu yıl bir işletme açtı. Çocukluk hayalini her geçen yıl biraz daha geliştiren ve böylelikle annesinin hatırasını da yaşatan Alakuş, yaşam azmini ve hayat hikayesini DHA’ya anlattı.

 

'AMACIM ANNEMİN ANISINI YAŞATMAK'

Yapılan yanlış iğnenin kendisinde kalıcı hasarlar bıraktığını ancak bu durumu kendisine engel görmediğini belirten Ergün Alakuş, “Hayatıma her zaman en güzel şekilde devam etmeye çalıştım. Hatta yakın zamanda çocukluk hayalimi de gerçekleştirdim. Annem, çok güzel lahmacun harcı hazırlardı. Ben de çocukken bu lezzeti yemeye doyamazdım. İçimden hep, ‘Bu lahmacunları tüm Türkiye’nin tatması lazım’ diye düşürdüm. Bunun için öncelikle bir lahmacun arabası tasarladım. Fuarlarda lahmacun satmaya başladım. Daha sonra bununla da yetinmeyip bir lahmacun dükkanı açtım. Benim amacım bu lezzeti tüm Türkiye’ye tanıtarak annemin anısını her zaman yaşatmak” diye konuştu.

İşletme hayalini gerçekleştirmek için evini sattığını dile getiren Ergün Alakuş, “Ben başarılı olacağıma inanıyorum. Çünkü bir insan neyi gönülden isterse onu başarır. Benim durumumda olan kim olursa olsun hayatı, pes etmeden güzel bir şekilde yaşasın. Önemli olan hayatı nasıl yaşadığındır. Ben de bunu başardığımı düşünüyorum” dedi.

 

'LEZZET FESTİVALİ’NDE YER ALMAK İSTİYORUM'

Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin yaklaştığını hatırlatan Ergün Alakuş, yetkililerden de festivalde aracıyla yer alabilmek için destek isteyerek, “Ben Adana’nın simgesi olabilecek bir araba tasarlamışken, bunu festivalde ziyaretçilerin görmesini istiyorum. Bunun için de bütün yetkililerden bu konuda bana yardımcı olmalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Alakuş'un beraber çalıştığı lahmacun ustası Abdulkadir Bilici ise “Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu yıl Ergün abinin projesine dahil olduk. Onun hayalini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Burada özel harçlarımızla çok sayıda lahmacun ve pide yapıyoruz. Herkesin bu lezzetleri mutlaka denemesini isterim” dedi.

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