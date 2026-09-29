Kritik savunma hattında hiç ikili mücadele kazanamayınca: Daha ne kadar Merih Demiral?

Dünya Kupası'nda yaptı yapacağını, döndü Fransa maçında benzer bir performans ortaya koydu. Yetmedi; Montella kendisini İtalya karşısında 11'e koydu. Merih, son maçların tamamında olduğu gibi İtalya karşısında ilk 45 dakikada öyle bir futbol oynadı ki "Benim ne işim var milli takımda?" dedirtti. Merih belki Suudi Arabistan'da unuttu ama bir stoperin en temel görevi, rakip forvetlerle girdiği fiziksel mücadeleleri kazanmak ve alanı savunmaktır. Toplamda girdiği 4 ikili mücadelenin (2'si yerde, 2'si havada) hiçbirini kazanamamış olması, bir milli takım stoperi için kabul edilebilir bir oran değil. Rakip hücumcularla girdiği her temastan mağlup ayrıldı. 0 başarılı top çalma ve 0 şut engellemesi ile oynaması da cabası. Merih, oyunda kaldığı ilk yarıyı hamlesiz geçirdi; rakipten top söküp alma konusunda hiç varlık gösteremedi. Yaptığı 2 faul de kaçırdığı adamlara pozisyon vermemek için yapmak zorunda kaldığı hamlelerdi.