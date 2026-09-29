Suriye’nin güneyinde Siyonist terörü

El-İhbariyye’nin haberine göre askerler, Dera’nın batı kırsalındaki köyde evlere baskın düzenledi. Haberde aramaların ne zaman yapıldığı, herhangi bir kişinin gözaltına alınıp alınmadığı veya askerlerin bölgeden ayrılıp ayrılmadığı belirtilmedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin tırmanarak sürdüğünü belirtmişti.

Şara konuşmasında, İsrail'in 2024 sonlarından bu yana yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı, 1200'den fazla kara ihlali ve yaklaşık 300 gözaltı/yakalama olayı gerçekleştirdiğini aktarmıştı.

Şara ayrıca, Şam yönetiminin sahada yeni bir statükonun oluşturulması çabalarını reddettiğini, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlı kaldığını ve İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 öncesi hatlara çekilmesini talep ettiğini vurgulamıştı.