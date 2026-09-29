Hezimet skor sonrası ortalık toz duman: Barış Alper 'olmayan' forvetin arkasında oynuyor gibi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Barış Alper Yılmaz'ı forvet olarak kullanıyor. 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da da bu bölgede zaman zaman görev yaptı. Ancak bunların çoğunluğunda ya mecburiyetten ya da taktik gereği santrforda kullanıldı. Milli Takım'da ise böyle bir zorunluluk yok...