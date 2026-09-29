Hezimet skor sonrası ortalık toz duman: Barış Alper 'olmayan' forvetin arkasında oynuyor gibi!
A Milli futbol takımındaki forvetsizlik sonrası Barış ve Kerem inadı milli takımı yakmaya devam ediyor.
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A Milli futbol takımındaki forvetsizlik sonrası Barış ve Kerem inadı milli takımı yakmaya devam ediyor.
Barış Alper Yılmaz uzun süredir Milli Takım'da forvet olarak görev yapıyor. Fransa ve İtalya karşılaşmalarında da durum değişmedi. Ancak sahada kanat oyuncusu özelliklerini yansıtıyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Barış Alper Yılmaz'ı forvet olarak kullanıyor. 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da da bu bölgede zaman zaman görev yaptı. Ancak bunların çoğunluğunda ya mecburiyetten ya da taktik gereği santrforda kullanıldı. Milli Takım'da ise böyle bir zorunluluk yok...
Barış'ın milli takımdaki ağırlıklı görüntüsü ise şu şekilde: 1- Otomatik olarak sol tarafa kayıyor 2- Dönen topların takibini yapıyor
Yani Barış Alper Yılmaz, sanki önünde bir santrfor varmış gibi oynuyor. Buradaki fatura ise Teknik Direktör Montella'ya ait... Çünkü İtalyan hoca, "santrforsuz" oyun mantığını sürdürüyor.
4-1'lik İtalya yenilgisinin ardından Montella, "Barış ve Kerem uzun süredir burada kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu kadar çok fedakarlık yapan iki futbolcudan desteğimi asla esirgemem. Açıkçası heykellerini bile dikesim geliyor!" demişti.
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