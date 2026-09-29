Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor!

Duyanların çok karmaşık bulduğu, sakinlerinin bile izah etmekte zorlandığı bu bölgenin tuhaf geçmişi Orta Çağ'a kadar uzanıyor. Birçok kaynağa göre bölge o dönemlerde bazı aristokrat aileler arasında paylaşıldı. Baarle-Hertog, şimdi Belçika'daki bir bölgeye adını veren Brabant Dükü'ne aitken Baarle-Nassau, buralarda hüküm süren Nassau Hanedanı'nındı.