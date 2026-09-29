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Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor!

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Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor!

Hollanda ve Belçika arasında bulunan Baarle- Hertog bölgesi, dünyanın en ilginç sınırlarından birine ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor!

Yollar, evler beyaz çizgilerle çizilerek sınırları belirlenen ülke sınırı evin mutfağından geçerek görenleri hayrete düşürüyor.

#2
Foto - Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor!

İç içe bulunan Baarle-Nassau ve Baarle-Hertog kasabasının toplam nüfusu yaklaşık 10 bin civarında. Bunların 7 bin 500'ü Hollanda, 2 binden fazlası ise Belçika vatandaşı.

#3
Foto - Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor!

Duyanların çok karmaşık bulduğu, sakinlerinin bile izah etmekte zorlandığı bu bölgenin tuhaf geçmişi Orta Çağ'a kadar uzanıyor. Birçok kaynağa göre bölge o dönemlerde bazı aristokrat aileler arasında paylaşıldı. Baarle-Hertog, şimdi Belçika'daki bir bölgeye adını veren Brabant Dükü'ne aitken Baarle-Nassau, buralarda hüküm süren Nassau Hanedanı'nındı.

#4
Foto - Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor!

İki taraf arasında yıllar içinde anlaşmazlıklarda toprak alışverişi yapılırken jeopolitik olarak dünyanın en karmaşık alanlarından biri oluştu.

#5
Foto - Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor!

İki ülkeyi birbirinden ayıran sınır evlerin mutfağımdan, yatak odasından, restoran ve barlardan geçerek ikiye bölüyor.

#6
Foto - Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor!

Mutfağı Belçika’da salonu ise Hollanda’da olan evin ise birçok resmi işini nasıl hallettiği de merak konusu oldu.

#7
Foto - Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor!

Evin dış kapısı hangi ülkenin sınırında kalıyorsa o ülkenin vatandaşı ve mükellefi sayılıyor. Kasabada daha az vergi ödeme ve bazı avantajlı yasalardan yararlanmak için ise evin ön kapısının yerini değiştirip ülke değiştirenlerde oldukça fazla.

#8
Foto - Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor!

Ülke sınırlarının bu kadar karmaşık olması yasalarda da farklı sorunlara yol açıyor. Yalnızca kaldırım çizgisiyle dünyanın en garip ülke sınırına sahip olan Belçika ve Hollanda halkı duruma alışmış durumda./ kaynak: yasemin

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