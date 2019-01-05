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Yanlış adres katil yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da komşusunun alacaklıları adresi karıştırıp kendisinin evine gelince 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:53
Yanlış adres katil yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da Ali Özgören (43), alacaklı oldukları komşusu yerine yanlışlıkla kendisinin evine gelen kişilerle tartıştı. Ruhsatsız tabancayla ateş açan Özgören, 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlı ve kendisine yardım ve yataklık yapan kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kimseye borcu olmadığını söyledi

Olay, geçen yıl 26 Aralık'ta Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan K., Bilal K. ve Soner D., alacakları olduğu Abdülmecit Cop'un evi yerine yanlışlıkla bitişikteki Ali Özgören'in evine gitti. Bahçeye girip bağırmaya başlayan şüpheliler, paralarını istedi. Evinin penceresine çıkıp, kimseye borcu olmadığını söyleyen Özgören, bu kişilere gitmelerini söyledi. Çıkan tartışmada Özgören, ruhsatsız tabancasıyla pencereden ateş açtı.

Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaşanan tartışma sonrası Erkan K. olay yerinde öldü, Bilal K. ile Soner D. ise yaralandı. Olaya tanıklık eden Abdülmecit Cop ile katil zanlısı Ali Özgören kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bir kişi de yardım ve yataklık suçundan tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı Özgören'in kaçmasına ve gizlenmesine yardım eden Abdülmecit Cop'u olaydan kısa süre sonra yakalayarak gözaltına alındı. Cop, yardım ve yataklık suçundan tutuklandı.

Polis ekipleri, dün de belirlenen adreslere baskın yapıp, katil zanlısı Ali Özgören'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgören de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:53
  1. Sarıçam
  2. Aralık
  3. Polis
  4. Adana
  5. Ali Özgören

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