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Yerel Yanık yağ ile akaryakıt yapan şahıs yakayı ele verdi!
Yerel

Yanık yağ ile akaryakıt yapan şahıs yakayı ele verdi!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, sanayi sitelerinden topladığı yanık yağı inceltip akaryakıt yaparak satışa hazır hale getiren bir kişiyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 23:17:00 - 2022-04-15 00:05:25

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sanayi sitelerinden topladığı yanık yağı inceltip akaryakıt yaparak satışa hazır hale getiren bir kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, M.Ç. adlı bir kişinin sanayi sitelerinden topladığı yanık yağı inceltip akaryakıt yaparak, satışa hazır hale getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

700 litre yanık yağ ele geçirdi

Şüphelinin kullandığı aracı durduran ekipler, kapalı kasa araç içerisinde 700 litre yanık yağ ele geçirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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